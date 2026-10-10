sabato 10 Ottobre 2026

Conte: “Ho fatto il premier due volte, una terza non mi aggiungerebbe nulla”

Sul programma siamo in dirittura d'arrivo, in un paio di settimane si chiude

di Ugo CataluddiData pubblicazione: 10-10-2026 ore 19:15Ultimo aggiornamento: 10-10-2026 ore 19:19

ROMA – “Ho fatto il premier due volte, una terza non mi aggiungerebbe nulla, l’obiettivo è però portare quanti più elettori a votare. Per farlo la comunità che rappresento non può fare la scelta aprioristica, altrimenti avremmo detto che il partito più grande può esprimere il candidato. Il terzo nome è stata una mia proposta ma non è una strada percorribile. Di faranno le primarie. Quello che posso garantire io è che queste primarie cercheremo di farle per rispondere alla destra con a partecipazione democratica, non per la ‘capocrazia’. In modo non divisivo e con l’impegno di tutti a lavorare insieme. Non consentiremo a Meloni di stare altri 5 anni al governo”. Lo dice il leader M5s, Giuseppe Conte al festival del Manifesto in corso a Roma.

“Siamo in dirittura d’arrivo e diventa urgente mettersi attorno a un tavolo, dico che nel giro di qualche settimana, diciamo che facendo un confronto serio in un paio di settimane si chiude il programma”.

“Questa guerra sta durando più della prima e della seconda guerra mondiale. Non possiamo continuare con questo meccanismo a cui l’opinione pubblica si sta assuefacendo, ed è un meccanismo di escalation. Dobbiamo cambiare passo”.

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