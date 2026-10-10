sabato 10 Ottobre 2026

Ronaldo se n’era andato, ora il Portogallo l’ha sospeso

Una sospensione provvisoria in attesa di una sanzione definitiva. Ronaldo aveva lasciato il ritiro della nazionale in aperto contrasto con il ct Jorge Jesus

di Adriano GasperettiData pubblicazione: 10-10-2026 ore 18:42Ultimo aggiornamento: 10-10-2026 ore 18:42

ROMA – Una sospensione provvisoria in attesa di una sanzione definitiva. È il provvedimento preso dalla Federcalcio portoghese nei confronti di Cristiano Ronaldo che, lo scorso 30 settembre, aveva lasciato il ritiro della nazionale in aperto contrasto con il ct Jorge Jesus durante la Nations League.

L’episodio alla vigilia della partita contro la Danimarca: il campione lusitano era rimasto in panchina nel precedente incontro vinto dal Portogallo in Norvegia.

La Federazione portoghese ha spiegato che “è stata pronunciata una sospensione preventiva non automatica contro il giocatore e l’urgenza della procedura è stata stabilita”.

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