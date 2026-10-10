Ronaldo se n’era andato, ora il Portogallo l’ha sospeso

ROMA – Una sospensione provvisoria in attesa di una sanzione definitiva. È il provvedimento preso dalla Federcalcio portoghese nei confronti di Cristiano Ronaldo che, lo scorso 30 settembre, aveva lasciato il ritiro della nazionale in aperto contrasto con il ct Jorge Jesus durante la Nations League.

L’episodio alla vigilia della partita contro la Danimarca: il campione lusitano era rimasto in panchina nel precedente incontro vinto dal Portogallo in Norvegia.

La Federazione portoghese ha spiegato che “è stata pronunciata una sospensione preventiva non automatica contro il giocatore e l’urgenza della procedura è stata stabilita”.