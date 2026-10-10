Renzi: “Senza di noi il campo largo perde”. Ma Schlein lo stoppa: “Mai più larghe intese”

ROMA – Il campo largo composto da Pd, Avs e 5 Stelle “perde, perché tutti insieme non arrivano al 40%. Se vogliono vincere hanno bisogno di fare una cosa più larga del campo largo che si chiama centrosinistra. Hanno bisogno anche di una forza riformista, centrista, garantista. Tutte cose che Italia Viva-Casa riformista possono portare”. Lo evidenzia Matteo Renzi, leader di Iv, a margine della festa del Foglio, in corso a Firenze. “Se noi stiamo in maggioranza si vince, se non ci stiamo, no. È molto semplice. E non lo dico perché sono il Mago Otelma, ma perché guardo i numeri”, conclude.

“Ci sono degli autorevoli leader del Movimento 5 Stelle che chiedono patenti agli altri… Lo dico io a Chiara Appendino: non candideremo persone condannate con sentenza passata in giudicato dalla Cassazione, come ad esempio Chiara Appendino”. “Non mettiamo veti, ma non candidiamo condannati pregiudicati. Lezioni di moralismo o di moralità, o semplicemente di morale, le prendiamo da tutti, tranne che dai pregiudicati, condannati con sentenza passata in giudicato”, aggiunge.

“Le coalizioni sono divise sulla politica estera: è drammatico, ma è così. L’unico elemento vero di unione è se stai con Trump o contro Trump. Questo è l’elemento che chiedo al centrosinistra di valorizzare: o si sta con Trump o si sta contro Trump”.

“Le scelte di Trump, anche nel quadrante mediorientale, hanno complicato una situazione internazionale già difficile, dopodiché è evidente che la forza dipende dai voti che hai- aggiunge Renzi- se non date forza a Casa riformista, i 5 Stelle avranno tanto, tanto, tanto potere. Se date forza a noi riequilibriamo: è molto semplice ed è un invito al voto”.

“Chi sarà il prossimo presidente del Consiglio? Se il centrosinistra non litiga troppo, uno del centrosinistra. Chi vincerà le primarie”. “La mia impressione è che le primarie si faranno” quindi “saranno gli elettori a decidere chi dovrà essere il capo del centrosinistra”.

Ma dal festival del Manifesto Schlein lo stoppa: “Se siamo siamo arrivati fino a qui non è per farci raccontare dai soliti che si vince al centro e che sarebbe meglio un qualche leader qui non presente, perchè più rassicurante e più disponibile alle larghe intese, io vi dico mai più larghe intese“.