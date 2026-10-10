sabato 10 Ottobre 2026

‘Insieme per il futuro di Roma e del Lazio – Un anno dopo’: il 15 ottobre alla Fondazione Civita confronto Istituzioni, imprese e associazioni di categoria

Giuseppe Conte, Gaetano Manfredi (ANCI), Unindustria e Conftrasporto tra i protagonisti del nuovo vertice promosso dall’Osservatorio economico e sociale ‘Riparte l’Italia’ alla Fondazione Civita

Data pubblicazione: 10-10-2026 ore 16:56Ultimo aggiornamento: 10-10-2026 ore 17:00

ROMA – Consolidare il ruolo strategico di Roma e del Lazio come snodo nevralgico del Paese e proiettarne il sistema di mobilità verso i più alti standard di connessione europea. È questo il filo conduttore del forum ‘Insieme per il futuro di Roma e del Lazio – Un anno dopo’, promosso dall’Osservatorio economico e sociale ‘Riparte l’Italia’ per giovedì 15 ottobre 2026, a partire dalle ore 10 presso la Sala Convegni ‘Gianfranco Imperatori’ della Fondazione Civita (Piazza Venezia 11). Il confronto riunirà istituzioni, politica e grandi player per fare il punto sugli investimenti in corso, potenziare la rete intermodale e accelerare i piani di sviluppo del territorio. 

LA GIORNATA

I lavori saranno aperti dall’Assessore alla Mobilità e Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, e dal Presidente dell’Osservatorio Riparte l’Italia, Luigi Balestra.  

L’evento vedrà la partecipazione dei principali attori del sistema politico e amministrativo italiano, impegnati in un dialogo serrato e moderato da firme del giornalismo d’approfondimento come Gianni Trovati (Il Sole 24 Ore) e Andrea Pancani (La7). 

Tra i principali interventi previsti figurano quelli dell’ex Presidente del Consiglio e leader M5S, Giuseppe Conte; del Sindaco di Napoli e Presidente ANCI, Gaetano Manfredi; del Vicepresidente della 5° Commissione Bilancio del Senato, Antonio Misiani; del Questore della Camera dei Deputati, Paolo Trancassini; della deputata e componente X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati Paola De Micheli; del Consigliere per le politiche di bilancio del Presidente del Consiglio dei Ministri, Renato Loiero, del Presidente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Massimo Sessa e del sindaco di Fiumicino, Mario Baccini.

Parola poi alle aziende: interverranno infatti, tra gli altri, il Presidente di Unindustria Giuseppe Biazzo e il Presidente di Conftrasporto Pasquale Russo, oltre che, per Aeroporti di Roma, il Presidente Vincenzo Nunziata e l’Amministratore Delegato Marco Troncone.

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