Nordio: “Garlasco dimostra che il nostro sistema è demenziale ed è fallito”

FIRENZE – “Stasi era stato assolto una volta, poi una seconda volta e poi alla fine, senza rifare il processo ex novo, è stato condannato sulla base di quelle stesse prove per cui era stato assolto per ben due volte. L’ho già detto, è un sistema demenziale“. È quanto dichiara alla festa del Foglio, in corso a Firenze, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

“Se lo racconti a un americano, a un francese, a un inglese che puoi essere assolto due volte e poi condannato sulla base più o meno degli stessi elementi, tant’è vero che dopo 15 anni si discute se quella condanna fosse giusta o meno, e probabilmente è sbagliata- sostiene Nordio- questo dimostra che il nostro sistema è fallito“. O meglio, aggiunge il ministro, “il processo che Vassalli avrebbe voluto è stato subito così imbastardito in peius ed è tornato quasi alle sue origini del codice fascista voluto da Rocco. Noi avremmo cercato di cambiarlo, non ci siamo riusciti. E siamo al caso Garlasco”.

“Il risultato del referendum in qualche modo ci ha sorpreso e ha ipotecato un progresso di riforme sulle quali puntavamo e che non è politicamente possibile”.

“Aggiungo che quando abbiamo avuto i risultati ho detto subito che avrei tratto le conseguenze politiche, mi assumevo la piena responsabilità politica con tutto quello che poteva significare– aggiunge- poi per varie ragioni sono rimasto al mio passo. Ci siamo quindi dedicati all’efficientamento della giustizia cercando di ricostruire i rapporti con la magistratura che si erano logorati durante la fase un po’ dialettica del referendum. E anche attraverso la collaborazione con la magistratura abbiamo raggiunto dei risultati non solo importanti, ma quasi impensabili”.

In particolare Nordio vanta- grazie anche all’applicazione del Pnrr- una riduzione del 50% dei tempi di definizione dei processi nel settore civile e del 38% dei processi penali rispetto al 2019. Con un abbattimento del 93% nel target intermedio di smaltimento degli arretrati e del 90% delle pendenze civili. “Abbiamo stabilizzato più di 15mila persone nel settore della giustizia e abbiamo colmato o stiamo colmando, per la prima volta, l’organico dei magistrati”.