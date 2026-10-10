In Perù è stato eletto sindaco Hitler Mussolini

ROMA – Un uomo d’affari di nome Hitler Mussolini Simeon Flores è stato eletto sindaco di Queropalca, nella regione centrale peruviana di Huánuco, un remoto distretto remoto delle Ande. Lo racconta il Guardian. L’uomo, 45 anni, entrerà in carica il 1° gennaio 2027.

Secondo l’ufficio nazionale dei processi elettorali, il candidato del partito di sinistra Ahora Nación ha ottenuto 229 voti su un totale di 663 nelle elezioni del 4 ottobre. Il suo principale rivale, il candidato di estrema destra Gaspar Osorio, ha preso 204 voti.

Flores – per gli amici, chissà se Hitler o Mussolini – lavora nel settore dei trasporti merci, e fino al 2025 era membro di Forza Popolare, il partito della presidente di destra peruviana Keiko Fujimori.

In realtà per quanto singolare non è una novità: già in passato c’erano stati candidati (eletti) con il nome di battesimo del leader nazista tedesco, racconta il Guardian. Nel 2021, il dottor Hitler Saavedra Casternoque era stato eletto in parlamento per il partito centrista Somos Peru. E Nel 2018, Hitler Alba Sánchez fu stato eletto sindaco del distretto andino di Yungar, affermando durante la campagna elettorale di essere… “un buon Hitler”.