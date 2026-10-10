Storonsky (Revolut): “Vogliamo una Meta o una Google europea”

TORINO – “Il nostro sogno americano, o meglio in questo caso europeo, sarebbe costruire una società tecnologica globale come Meta, Google o OpenAI, ma partendo dall’Europa”. Si è chiusa con questa visione di Nik Storonsky, co-fondatore e CEO di Revolut, la tre giorni di Wave by Vento a Torino, evento che ha richiamato 10.000 partecipanti e oltre 200 relatori da Europa, Stati Uniti e altri Paesi. Fondatori, investitori e manager del settore tecnologico si sono confrontati sulle innovazioni, sulle imprese e sulle idee destinate a guidare la prossima fase di crescita del continente.

Tra i protagonisti, l’amministratore delegato di Exor John Elkann che ha dialogato con Storonsky con il designer Sir Jony Ive e con Zanny Minton Beddoes, direttrice responsabile dell’Economist. Sul palco anche Sir Tim Berners-Lee, inventore del World Wide Web, Joe Tsai, presidente di Alibaba Group, Tony Xu, co-fondatore e CEO di DoorDash, Vittorio Colao, Vice Chairman EMEA di General Atlantic, e Marco Argenti, CIO di Goldman Sachs.



Storonsky ha delineato la strategia di espansione globale del suo gruppo, con l’obiettivo di costruire un colosso tecnologico paragonabile ai maggiori player statunitensi, senza abbandonare la crescita in Europa.



Luca Ferrari, co-fondatore e CEO di Bending Spoons, ha messo in discussione l’idea che l’accesso ai capitali sia un ostacolo strutturale per i fondatori europei, sostenendo che le imprese solide riescono oggi a raccogliere risorse ingenti anche dall’Europa. “Con un ottimo progetto, credibilità e determinazione, si può ottenere un finanziamento qui quanto in quasi ogni altro luogo. Lamentarsi non fa parte della soluzione”.



I dati presentati a Torino da Dealroom indicano investimenti di venture capital in Europa a un ritmo annualizzato di 89 miliardi di dollari. Le società sostenute da fondi di venture capital con una valutazione superiore ai 10 miliardi sono 56, e la capitalizzazione complessiva dell’ecosistema raggiunge i 4.400 miliardi di dollari. In Italia il valore aggregato delle società partecipate da venture capital nate nel Paese è salito a 85 miliardi di dollari, mentre gli investimenti viaggiano a un ritmo annualizzato di 1,8 miliardi, che lascia presagire uno degli anni più dinamici di sempre per il comparto.



Yoram Wijngaarde, fondatore e CEO di Dealroom.co, ha previsto che il valore dell’ecosistema finanziato dal venture capital potrebbe superare quello della base industriale tradizionale entro cinque anni, e che la prima società del settore a toccare una valutazione di mille miliardi di dollari potrebbe già essere oggi in una fase iniziale.

Jony Ive ha discusso con Elkann della collaborazione su Ferrari Luce: Creare qualcosa di nuovo e diverso che sia pessimo è facilissimo. È molto difficile creare qualcosa di nuovo e diverso in cui la novità derivi dal fatto che il prodotto è migliore”.

