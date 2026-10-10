sabato 10 Ottobre 2026

Migranti, Piantedosi: “Non siamo disponibili a un passo indietro sui Cpr”

È quanto dichiara il ministro dell'Interno alla festa del Foglio in corso a Firenze

di Carlandrea PoliData pubblicazione: 10-10-2026 ore 13:12Ultimo aggiornamento: 10-10-2026 ore 13:14

FIRENZE – “Non siamo disponibili a fare un passo indietro, perché siamo fortemente convinti dell’utilità oltre che della legittimità di questa iniziativa di realizzare i Cpr, che servono non solo a sanzionare la condizione di irregolarità del soggiorno delle persone ma anche per contenere la loro pericolosità”. È quanto dichiara il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, alla festa del Foglio in corso a Firenze in merito alla realizzazione di nuovi centri per i rimpatri. Di cui uno proprio in Toscana.

“Registriamo, a volte, alcune obiezioni degli amministratori locali che però sono gli stessi, non mi riferisco al presidente Giani, che quando avvengono degli episodi commessi da uno straniero espulso sono i primi a dire perché non l’avete espulso”. Il ministro conclude: “Proprio per andare incontro a questa sollecitazione che ci proviene proprio dagli amministratori che, talvolta, esprimono questa pregiudiziale contrarietà, siamo motivati ad andare avanti“.

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