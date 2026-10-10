Schlein: “Prima si va a votare e meglio è per il Paese”

ROMA – “Prima si va a votare e meglio è per il Paese, visti i risultati di questi quattro anni di governo Meloni che potrei riassumere in una fotografia: abbiamo un calo della produzione industriale che è andato avanti per tre anni quasi consecutivi, abbiamo gli stipendi fra i più bassi in Europa e il costo dell’energia all’ingrosso che è nettamente il più alto in Europa. Se guardiamo alla crescita ci troviamo in coda ai Paesi del G20“.

È quanto afferma la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, rispondendo in un’intervista pubblica alla festa del Foglio in corso a Firenze a una domanda sulla data delle elezioni Politiche.

“Giorgia Meloni ha sprecato un’occasione straordinaria. Nessuno avrà i numeri che ha avuto lei per rivendicare il governo più longevo e stabile della storia repubblicana”.

“Avevano i numeri per fare tutto, cambiare tutto- aggiunge la leader dem- sono riusciti a non fare una cosa che concretamente entrasse nelle case degli italiani per dire ‘vi stiamo migliorando la vita’”. Secondo Schlein, “il motivo per cui dare fiducia a un’alternativa è che abbiamo le idee molto chiare e lo stiamo dimostrando dove governiamo, qua in Toscana, in Emilia-Romagna, in Campania”.

“SALARI E RIDUZIONE COSTO ENERGIA NEL MIO PRIMO CDM”

“Ho due idee molto precise che secondo me sono le priorità del primo Consiglio dei ministri di quando vinceremo le elezioni: la questione dei salari e la questione del costo dell’energia”. È quanto sostiene la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, soffermandosi alla festa del Foglio a Firenze sui primi provvedimenti di un suo eventuale governo qualora il campo largo dovesse vincere alle elezioni Politiche. “Sono le due questioni che mi consegnano famiglie, lavoratori e imprenditori che sto incontrando in tutto il Paese- prosegue Schlein- non possiamo continuare ad avere il costo dell’energia più alto d’Europa. Stiamo ragionando con i nostri alleati su cosa possiamo fare per riuscire a ridurre velocemente il costo dell’energia”.

La leader nazionale dei dem suggerisce: “Facciamo bene a guardare con grande interesse ad altri Paesi europei che hanno creato una filiera industriale vera e propria dell’energia rinnovabile, semplificando e accelerando le rinnovabili in Italia”.

MELONI ATTIVI ACCISE MOBILI E TASSI EXTRAPROFITTI

“I prezzi dei carburanti non accennano a scendere, le famiglie e le imprese sono in grande difficoltà. E’ da quest’estate che chiediamo a Giorgia Meloni di attivare il meccanismo delle accise mobili per restituire quello che di più entra nelle casse dello Stato per questi prezzi”. Lo ribadisce la segretaria del Pd.

Oltre a questo, la leader dei dem chiede di “tassare gli extraprofitti delle società energetiche, anziché aspettare solo la loro clemenza o la loro buona volontà. Da ringraziare non sono loro, ma gli italiani che stanno facendo enormi sacrifici”, conclude.