Elezioni, dopo l’ok al Melonellum l’incognita della data e le primarie del campo largo

ROMA – Archiviata l’approvazione della legge elettorale si apre di fatto la campagna elettorale. Cambiate le regole del gioco i partiti si preparano alla sfida delle politiche. I commentatori esaminano sui giornali di oggi le conseguenza del varo del Melonellum sulla vita del partiti in vista del voto, sia esso a scadenza in autunno o anticipato in primavera. Come sintetizza Bruno Vespa sul Quotidiano nazionale “approvata la legge elettorale resta solo da stabilire quando applicarla: la data del voto”.

Che siamo già in campagna elettorale lo nota Massimo Franco che, sul Corriere della Sera, sottolinea come “la compattezza di maggioranza e opposizione è durata il tempo dell’approvazione della riforma elettorale. Da ieri distinguo e distanze tra alleati sono riemersi quasi per inerzia”. Un fenomeno che riguarda entrambi gli schieramenti e tanti temi: dalla politica estera alle misure economiche è “una babele di posizioni”. Insomma la certezza di unire i partiti con il nuovo sistema di voto “è un atto di fiducia”.

Per Massimo Giannini su Repubblica “la miccia del voto anticipato è innescata: aprile o maggio poco importa”. L’editorialista parte dal “vero obiettivo della nuova legge elettorale” svelato da Giovanni Donzelli: “il centro destra vuole stabilire il principio che in Italia comanda chi prende un voto in più degli italiani”. Quindi “il governo come puro strumento del comando”, ossia “la trasformazione defintiva della democrazia rappresentativa in una capocrazia elettiva”. Elenca poi la “lunga colonna infame delle illegittimità, come dimostraranno i ricorsi che da lunedì prossimo presenteranno i giuristi del gruppo Democrazia e Costituzione”. Spostando lo sguardo al campo largo Giannini osserva che “al cospetto delle nefandezze della destra brillano le manchevolezze della sinistra”. L’invito è a superare “il gioco al massacro. L’unica ragione che può consentire alla capocrazia meloniana di perpetuare se stessa conquistando anche il Quirinale siete solo voi”, conclude.

Su La Stampa Marcello Sorgi rimarca che “non è vero che lo Stabilicum sia stato creato solo per rendere più facile la vittoria al centrodestra e la sconfitta del centrosinistra” e ricorda come “il centro sinistra abbia vinto con leggi concepite dal centrodestra e viceversa”. Al campo largo Sorgi consiglia di “rimuovere gli ostacoli che ancora impediscono a loro di entrare nelle campagna, già partita. Senza aspettarsi miracoli impossibili dalla Corte costituzionale o dal Capo dello Stato”.

Per Bruno Vespa, come detto, si aspetta solo la data del voto. “Giorgia Meloni- commenta- ufficialmente prende tempo” e lo fa “per tranquillizzare Salvini e Tajani, anche se il segretario della Lega potrebbe accettare un anticipo in cambio dell’approvazione dell’autonomia differenziata”. Ma in realtà alla premier “piacerebbe votare già in aprile” e con il rinnovo del Parlamento in primavera il vincitore, chiunque esso sia, potrebbe “fare una ordinata legge di bilancio senza i singulti che si ebbero nel 2022 quando si votò a settembre”. Questa “possibile accelerazione- scrive ancora il giornalista sul Quotidiano nazionale- mette in forte difficoltà il campo largo, dove la tensione ha raggiunto livelli imbarazzanti”. Quindi, le primarie “se Schlein ha deciso di farle è giusto che vengano convocate. Meglio se presto”, conclude.