VIDEO | Nubifragio a Lipari: torrenti esondati, fango in centro e auto bloccate

PALERMO – Un violento nubifragio ha colpito Lipari durante la notte, provocando l’allagamento di abitazioni, cantine e attività commerciali. Le precipitazioni, giunte improvvisamente dopo giorni di temperature sopra la media stagionale, hanno trasformato le strade del centro abitato delle isole Eolie in corsi d’acqua, rendendo impraticabile la circolazione e danneggiando diversi veicoli. Sono caduti 50 mm di pioggia in un breve periodo di tempo.

I Vigili del Fuoco hanno effettuato numerosi interventi per soccorrere automobilisti bloccati, prosciugare i locali allagati e gestire l’esondazione dei torrenti, le cui acque hanno riversato fango e detriti lungo le strade.

Le previsioni meteo indicano il persistere delle piogge anche nelle prossime ore, con possibili rovesci di forte intensità. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diffuso un bollettino di allerta arancione per l’area.

Sui social i video dell’alluvione.

⛈️ Numerosi allagamenti e colate di fango segnalate a Lipari a seguito delle intense precipitazioni delle ultime ore.



Caduti 50 mm di pioggia in poco tempo. Video di Bartolino Leone e del Giornale di Lipari. pic.twitter.com/oOB0jrAkMa — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) October 10, 2026

SINDACO DI LIPARI: “STIAMO TORNANDO ALLA NORMALITÀ”

“Stiamo tornando alla normalità ma ci prepariamo comunque per eventuali ulteriori piogge“. Così il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, al telefono con la Dire, riguardo alle conseguenze del violento temporale che nella notte si è abbattuto sull’isola delle Eolie.

Esondati i torrenti Ponte e Valle, che hanno trascinato molti detriti nella parte bassa del centro storico. Decine le abitazioni invase dal fango sull’isola. “Abbiamo anche ripristinato la viabilità provinciale e comunale, che avevano avuto qualche problema- aggiunge Gullo-. Ce la faremo, come sempre”.

(Foto e video da X)