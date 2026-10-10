Allude sui social a stragi a scuola: denunciato un minore di Catania

CATANIA – Sui social alludeva al compimento di stragi e atti di terrorismo a scuola, mostrandosi con un casco militare e una videocamera indossabile. I messaggi erano scritti in cirillico ma l’utente, secondo la polizia, era un minore di 14 anni che scriveva dalla provincia di Catania che è stato denunciato alla procura per i minorenni del capoluogo etneo.

Il ragazzino è ritenuto responsabile di diffusione di notizie ed informazioni dal contenuto violento e apologetico. Le indagini sono state condotte dalla Digos e dal Centro operativo di sicurezza cibernetica e hanno consentito di individuare il titolare dell’account. A fronte di quella che gli investigatori definiscono “una situazione d’urgenza”, su disposizione della Procura, è scattata una perquisizione: gli agenti della Digos e della polizia postale di Catania hanno trovato nella stanza del ragazzino abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, un casco militare, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Sullo smartphone scoperte le ricerche online riguardanti armi e funzionamento di pistole. Tutto il materiale è stato sequestrato, così come il cellulare e il pc del ragazzino.