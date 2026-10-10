sabato 10 Ottobre 2026

MotoGp, in Indonesia Marquez vince la Sprint ed è il nuovo leader del Mondiale

Lo spagnolo della Ducati ha infatti scavalcato in vetta il connazionale Jorge Martin (Aprilia)

Data pubblicazione: 10-10-2026 ore 9:52Ultimo aggiornamento: 10-10-2026 ore 9:56

ROMA – Marc Marquez ‘re’ della Sprint in Indonesia e leader del Mondiale. Vincendo la gara ‘corta’ sul circuito di Mandalika, lo spagnolo della Ducati ha infatti scavalcato in vetta il connazionale Jorge Martin (Aprilia).

Il pilota dell’Aprilia, finito quarto anche per problemi alle gomme e per un suo errore, è ora costretto a inseguire: 4 i punti di ritardo. Sul podio sono saliti invece Ai Ogura (Aprilia Trackhose) e Fabio Di Giannantonio (Vr46). Subito fuori Marco Bezzecchi. Domani si rinnova la sfida con la corsa ufficiale alle ore 9 italiane.

Ecco le classifiche della MotoGp:
La classifica Piloti (prime posizioni): Marc Marquez (Ducati) 343 punti; Martin (Aprilia) 339; Bezzecchi (Aprilia) 284; Acosta (Ktm) 247; Ogura (Aprilia Trackhose) 246; Di Giannantonio (VR46) 237.
La classifica Costruttori (prime posizioni): Ducati 481 punti; Aprilia 478; Ktm 300; Honda 161; Yamaha 90.

(Foto di repertorio)

Leggi anche

Calcio, Malagò: “Torino unica città certa per gli Europei 2032”

di Redazione

Rocca: “Lotito ricomponga la frattura con i tifosi della Lazio o si faccia da parte”

di Marco Tribuzi

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia