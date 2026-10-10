MotoGp, in Indonesia Marquez vince la Sprint ed è il nuovo leader del Mondiale

ROMA – Marc Marquez ‘re’ della Sprint in Indonesia e leader del Mondiale. Vincendo la gara ‘corta’ sul circuito di Mandalika, lo spagnolo della Ducati ha infatti scavalcato in vetta il connazionale Jorge Martin (Aprilia).

Il pilota dell’Aprilia, finito quarto anche per problemi alle gomme e per un suo errore, è ora costretto a inseguire: 4 i punti di ritardo. Sul podio sono saliti invece Ai Ogura (Aprilia Trackhose) e Fabio Di Giannantonio (Vr46). Subito fuori Marco Bezzecchi. Domani si rinnova la sfida con la corsa ufficiale alle ore 9 italiane.

Ecco le classifiche della MotoGp:

La classifica Piloti (prime posizioni): Marc Marquez (Ducati) 343 punti; Martin (Aprilia) 339; Bezzecchi (Aprilia) 284; Acosta (Ktm) 247; Ogura (Aprilia Trackhose) 246; Di Giannantonio (VR46) 237.

La classifica Costruttori (prime posizioni): Ducati 481 punti; Aprilia 478; Ktm 300; Honda 161; Yamaha 90.

(Foto di repertorio)