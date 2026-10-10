Volano stracci a Piazzapulita: duro scontro su Gaza tra Formigli e Marattin

ROMA – Tensione in studio durante l’ultima puntata di ieri sera a Piazzapulita su La7. Al centro del dibattito il conflitto nella Striscia di Gaza che ha scatenato una polemica tra il padrone di casa, Corrado Formigli, e il deputato del Partito Liberaldemocratico, Luigi Marattin.

Il momento di massima frizione si è verificato quando Formigli, tentando di incalzare l’ospite e riassumere la linea emersa dalla discussione, si è lasciato andare a una provocazione diretta: “Quindi ammazziamoli tutti (i palestinesi, ndr)”. La frase ha immediatamente provocato l’indignazione di Marattin, che ha reagito con fermezza contestando la narrazione del giornalista: “Le pare un modo di fare una sintesi? Come si permette?“. Il parlamentare ha accusato il conduttore di aver distorto e banalizzato il suo pensiero.

Sui social il deputato ha poi spiegato: “Cercavo solo di fare due semplici domande. La prima. Se è Israele il ‘cattivo’ di questa storia, perché per almeno due volte (nel 2000 e nel 2008) un piano di pace che prevedeva la creazione di uno Stato palestinese fu approvato da Israele ma bocciato dalla leadership palestinese? La seconda. Perché quando Israele ha ‘abbandonato i territori occupati’, ritirandosi da Gaza nel 2005, Hamas ha trasformato Gaza in uno stato terrorista invece di disarmare e iniziare un vero processo di pace come avevano fatto altri gruppi armati (i baschi, i curdi o i nord-irlandesi)? Pensate ci sia stato modo di avere risposte a queste domande?”.