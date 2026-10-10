Volo Flydubai, “L’aereo doveva schiantarsi sull’aeroporto ‘Ben Gurion'”

ROMA – Secondo il Procuratore Generale degli Emirati Arabi Uniti, il copilota omanita di 29 anni accusato di aver aggredito il comandante di un volo della Flydubai diretto in Israele avrebbe pianificato di far precipitare l’aereo sull’aeroporto Ben Gurion. Lo riporta Fox News.

Il Procuratore- spiega l’emittente- riferisce che l‘uomo ha confessato di essersi radicalizzato nel 2017 e di essersi ispirato agli attentati terroristici dell’11 settembre. L’indagato sostiene di aver agito da solo, ma gli inquirenti stanno indagando su possibili complici.