Calcio, Malagò: “Torino unica città certa per gli Europei 2032”

ROMA – “Mi sento di dire che lo Juventus Stadium garantisce sicuramente qualcosa di più rispetto a ogni altra progettualità. È un dato di fatto: Torino è l’unica città certa perché ha uno stadio assolutamente pronto e rispetta tutti i parametri. Gli altri hanno progetti e discorsi vari, Torino no”. Giovanni Malagò, commissario della Figc, parla di Euro 2032 e della situazione degli stadi in Italia in una intervista a La Stampa. Dovrebbero essere cinque a ospitare le gare.

Ci sono ragionamenti in corso con l’Uefa sulle altre città? “Noi abbiamo mandato tutti i documenti e ci sarà una fase di interlocuzione. Adesso si entra nel vivo della questione“. C’è una scadenza precisa? “No. Dovremmo parlarne con l’Uefa, con la quale ci confrontiamo continuamente e in piena collaborazione. Poi con il presidente Ceferin credo che ci sia reciproca stima. Anche e soprattutto più che mai a livello di quello che sono i dossier che stiamo portando avanti”.

Perché Euro 2032, organizzato insieme alla Turchia, è così fondamentale e prezioso per l’Italia? “Perché gli Europei sono il terzo evento sportivo più importante dopo le Olimpiadi estive e i Mondiali di calcio– ha risposto Malagò- Lo dicono i numeri relativi a spettatori, economia e interesse: quindi sono una grande opportunità per tutti. Ma Euro 2032 è ‘solo’ tra 5 anni e 8 mesi: vi garantisco che a livello organizzativo sono un battito di ciglia e bisogna correre”.

Torino a parte, però, gli altri piani sono indietro… “Questo è un progetto fondamentale anche per stimolare la realizzazione dei nuovi stadi, non solo di quelli che saranno selezionati per il dossier degli Europei. Ragioniamo in prospettiva, magari per future iniziative di grandi eventi. Io lo ricordo spesso: Torino senza i Giochi invernali del 2006 non avrebbe avuto un palasport per ospitare le Atp Finals di tennis” ha concluso il commissario della Figc.