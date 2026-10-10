sabato 10 Ottobre 2026

L’oroscopo di sabato 10 ottobre 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 10-10-2026 ore 8:47Ultimo aggiornamento: 10-10-2026 ore 8:47

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Avrai modo di stare accanto ad una persona che ti vuole bene. Soluzioni per la casa, puoi fare un buon affare o comunque mettere in ordine i conti visto che hai speso troppi soldi.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Oggi in un quadro generale particolarmente movimentato, c’è una forma fisica in recupero. In questo momento c’è la necessità di recuperare anche la voglia di amare, anche se hai al fianco una persona molto carina che la vedi poco!

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Metti a fuoco gli obiettivi che vuoi raggiungere: sarà facile arrivare e concludere. In amore ci sono incomprensioni ma sei stanco di discutere, giornata interessante.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Un incontro potrebbe infastidirti. Complessi i tuoi pensieri e le reazioni che hai, pure con la persona amata o con alcuni familiari.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

E’ una giornata che ti porta a braccia aperte verso gli amici, verso le persone più care, ma devi tagliare un rapporto che non ha più motivo di esistere.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Questa giornata risulta essere sotto tono. Attenzione in amore: uno dei due si sente trascurato.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Se cerchi una risposta, oggi potrà arrivare, chi non si isola è vincente! Se è saltato un accordo meglio così, devi iniziare a pensare al futuro in maniera più attiva, più responsabile. Divergenze con Pesci.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Passione ritrovata e voglia di definire un rapporto, potresti anche desiderare una convivenza o matrimonio. Un amico potrebbe farti una proposta, un viaggio in mete lontane…

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Ecco un giorno di recupero mentale e fisico. Per l’amore attimi di felicità durante la giornata, novità in arrivo…

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Giornata un po’ pesante per quanto riguarda il fisico. In amore sei lontano dal partner oppure insoddisfatto.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Oggi devo chiederti di non prendertela per tutto. Giornata contrastata. Amore più freddo e non per colpa tua, stai vivendo una fase di grande tensione.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Giornata interessante per i contatti, persino per l’amore; piccoli o grandi progetti possono nascere o rinascere in questa particolare fase della tua vita, incontri fortunati.












Leggi anche

L’oroscopo di venerdì 9 ottobre 2026

di Redazione

L’oroscopo di giovedì 8 ottobre

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia