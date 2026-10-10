L’oroscopo di sabato 10 ottobre 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Avrai modo di stare accanto ad una persona che ti vuole bene. Soluzioni per la casa, puoi fare un buon affare o comunque mettere in ordine i conti visto che hai speso troppi soldi.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Oggi in un quadro generale particolarmente movimentato, c’è una forma fisica in recupero. In questo momento c’è la necessità di recuperare anche la voglia di amare, anche se hai al fianco una persona molto carina che la vedi poco!
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Metti a fuoco gli obiettivi che vuoi raggiungere: sarà facile arrivare e concludere. In amore ci sono incomprensioni ma sei stanco di discutere, giornata interessante.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Un incontro potrebbe infastidirti. Complessi i tuoi pensieri e le reazioni che hai, pure con la persona amata o con alcuni familiari.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
E’ una giornata che ti porta a braccia aperte verso gli amici, verso le persone più care, ma devi tagliare un rapporto che non ha più motivo di esistere.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Questa giornata risulta essere sotto tono. Attenzione in amore: uno dei due si sente trascurato.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Se cerchi una risposta, oggi potrà arrivare, chi non si isola è vincente! Se è saltato un accordo meglio così, devi iniziare a pensare al futuro in maniera più attiva, più responsabile. Divergenze con Pesci.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Passione ritrovata e voglia di definire un rapporto, potresti anche desiderare una convivenza o matrimonio. Un amico potrebbe farti una proposta, un viaggio in mete lontane…
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Ecco un giorno di recupero mentale e fisico. Per l’amore attimi di felicità durante la giornata, novità in arrivo…
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Giornata un po’ pesante per quanto riguarda il fisico. In amore sei lontano dal partner oppure insoddisfatto.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Oggi devo chiederti di non prendertela per tutto. Giornata contrastata. Amore più freddo e non per colpa tua, stai vivendo una fase di grande tensione.