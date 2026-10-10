La denuncia di Elisha Wiesel: “Così il Premio Nobel per la Pace ha tradito l’eredità di mio padre”

ROMA – “Mio padre è stato onorato perché ha trasformato la memoria del genocidio in un dovere morale verso i vivi. Lo stesso comitato ha assegnato lo stesso premio a Navi Pillay che ha tradito il significato della parola genocidio e l’ha usata come un’arma contro Israele“. In un duro intervento pubblicato su The Free Press, Elisha Wiesel rievoca la figura del padre, Elie Wiesel, sopravvissuto ai campi di sterminio nazisti e insignito del Premio Nobel per la Pace nel 1986, accusando il Comitato di Oslo di aver tradito la missione originaria del Premio.

Elisha Wiesel ricorda con emozione il giorno in cui il padre ricevette il prestigioso riconoscimento. All’epoca quattordicenne, il giovane Wiesel assistette al discorso che sarebbe diventato una pietra miliare dell’impegno civile: “Dobbiamo sempre schierarci. La neutralità aiuta l’oppressore, mai la vittima“, furono le parole del padre. Secondo il figlio, Elie Wiesel venne onorato proprio perché “aveva trasformato la memoria del genocidio in un dovere morale verso i vivi”. Un’eredità che oggi, secondo la famiglia, sarebbe stata gravemente compromessa dalle recenti scelte del Comitato Nobel.

Al centro della contestazione c’è l’operato di Navi Pillay, ex alta commissaria ONU e guida della commissione d’inchiesta sul conflitto medioorientale. Wiesel sostiene che la commissione abbia “tradito il significato della parola genocidio e l’abbia usata come un’arma contro Israele”, imponendo allo Stato ebraico “standard morali impossibili, non richiesti a nessun’altra nazione sovrana che si difende da un attacco”. Nel testo vengono evidenziati anche i precedenti dell’attivista, tra cui la firma nel 2020 di un manifesto per “Sanzionare l’Apartheid di Israele” e la difesa di colleghi autori di esternazioni controverse sulla presunta presenza di una “lobby ebraica” nei media. Secondo Wiesel, la decisione non rappresenta un errore isolato, ma s’inserisce in un orientamento consolidato del Comitato. L’autore rievoca le posizioni assunte in passato verso i protagonisti degli accordi di Oslo del 1994, evidenziando come “l’antisemitismo oggi somigli meno all’odio e più a uno scrutinio con un unico imputato permanente, condotto nel linguaggio della giustizia“.

“Il genocidio è l’intento di distruggere un popolo, e tale intento è esplicitato in un solo luogo: lo statuto e la condotta di Hamas. Distorcere la definizione di genocidio rende più difficile perseguire i veri genocidi quando accadono”, afferma Wiesel. L’intervento si conclude con il richiamo a una dichiarazione pubblicata da Elie Wiesel nel 1975, all’indomani della risoluzione ONU che equiparava il sionismo al razzismo: “Non è la prima volta che il nemico ci accusa dei suoi stessi crimini. I nostri beni ci sono stati tolti, e siamo stati chiamati avari; i nostri figli sono stati massacrati, e siamo stati accusati di omicidio rituale”. Forte di questa eredità spirituale, Elisha Wiesel rinnova l’impegno della propria famiglia a difendere la verità dei fatti in ogni sede: “Mio padre ha preso una posizione. Lo facciamo anche noi“.

(Foto da X @ElishaWiesel)