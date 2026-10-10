Le previsioni meteo di sabato 10 ottobre 2026

Fonte: ilmeteo.it

ROMA – La pressione aumenta a partire dal Nord, una perturbazione collegata a un centro depressionario è in azione al Centro-Sud. La giornata sarà contraddistinta da un cielo poco o parzialmente nuvoloso al Nord e in Toscana. Sarà molto instabile o perturbato con rovesci e qualche temporale sulle regioni adriatiche centro meridionali, al Sud e in Sicilia. Venti a rotazione ciclonica. Clima mite.

NORD

Avanza lentamente un campo di alta pressione, pertanto la giornata sarà contraddistinta da un tempo parzialmente soleggiato; infatti il cielo si potrà vedere poco o irregolarmente nuvoloso salvo piovaschi sulle Dolomiti. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, di conseguenza i mari risulteranno poco mossi o anche calmi. Temperature grossomodo stazionarie.

Temperature: Valori massimi attesi tra i 20 e i 21°C gradi su tutte le città.

CENTRO e SARDEGNA

Una circolazione depressionaria si porta verso il Sud interessando alcune regioni. La giornata sarà contraddistinta da un tempo più asciutto e soleggiato su Toscana, Umbria e Sardegna. Sulle regioni adriatiche e sul Lazio invece il tempo sarà molto instabile con precipitazioni diffuse, localmente anche temporalesche. Venti di Maestrale sull’isola, variabili altrove. Clima mite.

Temperature: Valori massimi compresi tra i 17 e i 23 gradi su gran parte delle città.

SUD e SICILIA

Una perturbazione sta interessando le nostre regioni, di conseguenza la giornata sarà contraddistinta da un tempo piuttosto instabile e a tratti perturbato. Sono previste precipitazioni su tutte le regioni, forti in Campania e localmente sotto forma di temporale. I venti soffieranno moderatamente da Libeccio rendendo i mari in gran parte mossi. Temperature diurne in calo, miti di giorno.

Temperature: Valori massimi attesi tra i 17 e i 24 gradi su gran parte delle città.