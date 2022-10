Presentata a Messina la nuova giunta comunale

CATANIA – Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha presentato, a palazzo Zanca, la sua nuova giunta. al posto di Dafne Musolino e Francesco Gallo, eletti al Senato e alla Camera con la lista Sud chiama Nord che fa capo all’ex primo cittadino della città dello Stretto Cateno De Luca, arrivano Massimo Finocchiaro e Roberto Cicala che hanno espresso “la loro particolare soddisfazione per il prestigioso incarico ricevuto, garantendo massimo impegno nel solco del lavoro fin qui svolto”. Se per Finocchiaro l’incarico può essere ricoperto da subito, per Cicala, designato all’esecutivo, si dovranno attendere le sue dimissioni da presidente della società partecipata Patrimonio spa.

DE LUCA PRONTO A DIMETTERSI PER ENTRARE ALL’ARS

Nell’occasione anche De Luca, in carica come presidente del consiglio comunale e pronto a fare il suo ingresso ufficiale fra i banchi dell’Assemblea regionale Siciliana, ha confermato le proprie imminenti dimissioni ringraziando “la città di Messina con la quale c’è una corrispondenza di amorosi sensi. Presto saluterò Palazzo Zanca, ma sarò qui tutte le volte che il mio ruolo consentirà di aiutare Messina ed i messinesi”. Al termine della conferenza stampa Basile ha proseguito l’attività, incontrando la deputazione nazionale e regionale messinese per un confronto in merito al ruolo della città nell’ottica della nuova compagine governativa nazionale e regionale.

ECCO LA NUOVA GIUNTA E LE DELEGHE DISTRIBUITE

Questa, nel dettaglio, la nuova giunta e le deleghe distribuite: Federico Basile, sindaco: Rapporti con il Governo e le Istituzioni Regionale e Nazionali; Finanza; Partecipate e Programmazione Economica; Rapporti con il Consiglio Comunale; Risorse Umane; Attuazione Decentramento Amministrativo; Polizia Municipale e Sicurezza Urbana; Contrasto all’Evasione ed Elusione Tributaria Locale; Contenzioso. Salvatore Mondello, vicesindaco con deleghe a Infrastrutture e Lavori Pubblici; Edilizia Pubblica e Privata; Mobilità Urbana ed Extraurbana; Pianificazione Urbana e Programmi Complessi; Piano Strategico Urbano e dello Stretto; Risanamento e Rapporti con A.ris.Mè; Rivitalizzazione e Decoro Urbano; Beni Culturali ed Ambientali; Ponte sullo Stretto di Messina; Rapporti con le forze dell’ordine e le forze armate; Rapporti con Atm spa; Cerimoniale e Ufficio di Gabinetto del Sindaco. Massimo Finocchiaro, assessore

Pubblica Istruzione e Servizi Scolastici; Politiche Sportive; Spettacoli e Grandi Eventi Cittadini; Rapporti con gli Enti Teatrali e Musicali; Costituzione per la Fondazione Paesaggistica e Culturale della Città; Casinò del Mediterraneo; Attività Produttive e Promozionali (Agricoltura, Pesca, Artigianato, Industria, Commercio, Mercati). Alessandra Calafiore, assessora Politiche Sociali e del Volontariato; Rapporti con Messina social city; Politiche della Casa; Politiche della Salute; Politiche Agroalimentari; Rapporti con le Istituzioni Religiose. Francesco Caminiti, assessore Pianificazione ed Efficientamento Risorse Idriche ed Energetiche; Rapporti con Amam; Pianificazione Infrastrutture Ciclo e Rifiuti- Realizzazione ed Efficientamento Reti e Sottoservizi; Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Comunale e Rapporti con Patrimonio Messina spa; Difesa del Suolo; Transizione Ecologica; Politiche Ambientali e Rapporti con Messinaservizi bene comune; Politiche del Mare; Beni Demaniali Marittimi e Fluviali; Informatizzazione e Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e del Gruppo Pubblico Locale; CED. Letteria Cannata, assessora Politiche Giovanili; Formazione; Baratto Amministrativo; Banca del Tempo; Pari Opportunità. Vincenzo Caruso, assessore Politiche Culturali; Turismo e Brand Messina; Valorizzazione e Promozione del Patrimonio Fortificato di Messina; Antichi Mestieri e Tradizioni Popolari; Toponomastica. Massimiliano Minutoli, assessore Manutenzione Beni e Servizi; Arredo Urbano e Spazi Pubblici; Cimiteri; Acquario e Dimora per gli Animali; Protezione Civile; Sicurezza sui Luoghi di Lavoro; Pronto Intervento; Interventi Igienico Sanitari; Servizi al Cittadino; Volontariato del Settore degli Animali; Volontariato del Settore della Protezione Civile; Rapporti con le Municipalità ed i Comitati Civici. Carlotta Previti, assessora Smart City; Individuazione e Programmazione Monitoraggio e Rendicontazione Fondi Extra Comunali. Pianificazione Strategica Fondi Europei 2021-2027; Rapporti con le Istituzioni Europee; Rapporti con l’Università.

