Unioncamere Calabria presenta il Libro bianco sulle infrastrutture

REGGIO CALABRIA – “Lo sviluppo economico, politico e sociale di un territorio non può prescindere da un adeguato ed evoluto sistema di collegamento infrastrutturale materiale e immateriale. Diventa prioritario riconoscere che la realizzazione di infrastrutture determina una creazione di valore e impatta fortemente sulla crescita economica di un territorio generando, a cascata, ricadute positive per effetti sia diretti che indiretti. Si pensi, ad esempio, all’incremento della produttività degli attori economici che ne usufruiscono, alla promozione della concorrenza e della cooperazione, all’aumento del Pil e non da ultimo alla creazione di posti di lavoro”. Così il presidente di Unioncamere Calabria, Antonino Tramontana, nel presentare oggi a Lamezia Terme (Catanzaro) il Libro bianco sulle priorità infrastrutturali della Calabria. All’evento anche l’assessore ai Lavori pubblici della Regione Mario Dolce.

“Il Libro bianco – spiega Tramontana – racconta l’impalcatura infrastrutturale regionale, la viabilità e il trasporto delle persone e delle merci, mettendo in evidenza l’attuale dotazione e i desiderata a cui le imprese non sono più disposte a rinunciare. Non rappresenta una sterile elencazione delle incompiute – evidenzia – quanto una doverosa analisi da cui partire per programmare interventi di rilancio puntuali e qualificati da consegnare ai decisori politici per l’assunzione di policy responsabili ed al sistema economico e produttivo per l’attrazione di investimenti”.

Per il numero uno di Unioncamere occorre compiere “un passo importante”, ovvero “scrivere un’agenda di sviluppo infrastrutturale della Calabria, creare sinergie istituzionali con il governo regionale, il comparto associativo, le organizzazioni sindacali, gli ordini professionali, il mondo dell’Università e della Ricerca e mettere a sistema le risorse disponibili”. Il sistema camerale regionale, rappresentato da Unioncamere e Camere di commercio calabresi, e supportato dalla società in house Uniontrasporti, detiene “un notevole patrimonio di competenze” tale da consentirgli di giocare, come ricordato nel corso della presentazione, “un ruolo di primo piano per lo sviluppo infrastrutturale e per la ripresa dell’economia della regione”.

