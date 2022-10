Festival del cinema italiano in Brasile, si parte il 3 novembre

ROMA – Al via dal 3 novembre il Festival del cinema italiano in Brasile, un’iniziativa promossa dalla Camera di commercio italiana a San Paolo – ItalCam, con il supporto finanziario dell’ambasciata d’Italia e della rete consolare italiana in Brasile.

ITALCAM CON IL SUPPORTO DELL’AMBASCIATA

L’ambasciatore Francesco Azzarello ha spiegato come è nata la versione di quest’anno del festival: “Il progetto che abbiamo ideato con il presidente di ItalCam, Graziano Messana, che ringrazio di cuore insieme a tutti i suoi bravissimi collaboratori, trae forza e ispirazione dal Festival di San Paolo, che da tempo conta di un consolidato successo e partecipazione di pubblico nello stato. L’ambizione di quest’anno è offrire il cinema italiano a tutto il Brasile. Devo dire che abbiamo avuto, grazie anche al lavoro della nostra rete consolare, un primo ottimo riscontro dal territorio. Il bilancio lo faremo alla fine, ma sono fiducioso che gradualmente esso diventerà un punto di riferimento annuale per tutto il Paese”.

Il Festival si svolgerà dal 3 novembre al 4 dicembre, di persona e online, e proietterà un totale di 33 lungometraggi tra film inediti e film della retrospettiva “Muse del cinema italiano”.

49 SALE IN 38 CITTA’, IN PRESENZA E ONLINE

Quest’anno, la versione in presenza, si riferisce in una nota, si svolgerà in 49 sale in 38 città del Paese, mentre la versione completa e trasmessa online sarà disponibile in tutto il Paese, attraverso la piattaforma presente sul sito web del Festival. Le sessioni, sia in presenza che online, saranno gratuite. Il film più visto riceverà il Premio Pirelli per il cinema italiano.

FESTIVAL DO CINEMA ITALIANO NO BRASIL COMECA EM 03 DE NOVEMBRE

O Festival do Cinema Italiano no Brasil é uma iniciativa promovida pela Câmara de Comércio Italiana de São Paulo – ItalCam, com o apoio financeiro da Embaixada da Itália e da rede consular italiana no Brasil.

O Embaixador Francesco Azzarello explicou como nasceu a versão do festival deste ano: “O projeto que idealizamos com o Presidente de ItalCam, Graziano Messana, a quem agradeço de coração junto com todos os seus talentosos colaboradores, traz força e inspiração do Festival de Cinema de São Paulo que há muito tempo goza de um sucesso consolidado e grande participação no estado. A ambição deste ano é oferecer o cinema italiano para todo o Brasil. Devo dizer que, graças também ao trabalho da nossa rede consular, tivemos um primeiro excelente retorno de todas as partes envolvidas. Faremos o balanço ao final, mas estou confiante de que ele se tornará gradualmente uma referência anual para todo o país.”

O Festival acontecerá de 04 de novembro a 04 de dezembro de forma presencial e online, e exibirá, ao todo, 33 longas entre inéditos e filmes da retrospectiva “Musas do Cinema Italiano”.

Neste ano, a versão presencial que conta com uma seleção de filmes do Festival ocorrerá em 49 salas em 38 cidades do país, enquanto a versão online e completa de todos os filmes estará disponível em todo o território nacional, através da plataforma presente no site do Festival. As sessões, tanto presenciais quanto on-line serão gratuitas. E o filme mais assistido receberá o Prêmio Pirelli de Cinema Italiano.

