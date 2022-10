In Basilicata a rischio le borse di studio per gli universitari

POTENZA – “È necessario che l’Agenzia regionale per il diritto allo studio (Ardsu) della Basilicata sia messa in condizione, entro questo mese di ottobre, di effettuare la doverosa variazione di bilancio utile a coprire le spese ulteriori dettate dagli aumenti previsti dal decreto ministeriale del 17 dicembre 2021. Dopo che sul tema, nei mesi scorsi, erano state avviate interlocuzioni con la Regione Basilicata che parevano fruttuose, con la possibilità di destinare a questo scopo anche fondi delle royalties e delle compensazioni ambientali, da settimane tutto tace”. È la denuncia del Consiglio degli studenti dell’Università degli studi della Basilicata.

“SERVONO ULTERIORI FONDI”

Luca Smaldore, consigliere del Comitato paritetico di amministrazione Ardsu, pone l’attenzione sulla “ristrettezza dei tempi per intervenire sul bilancio per far fronte ai significativi aumenti degli importi minimi delle borse di studio dettati dal decreto del ministero dell’Università e ricerca. Lo stesso, d’altro canto, ha incrementato con 500 milioni di euro totali del Pnrr il Fondo integrativo statale (Fis) che serve a integrare le risorse regionali specificatamente destinate per il periodo 2021-2026”. Il rischio, per gli studenti lucani, è che “in assenza di ulteriori fondi destinati a questo scopo sul bilancio Ardsu, non sarà possibile finanziare il pagamento della borsa di studio per tanti studenti pur in possesso dei requisiti di merito richiesti, dei premi di laurea, dei progetti relativi al podcast universitario. Ulteriore silenzio e inettitudine da parte della Regione farà perdere borse di studio e provvidenze a centinaia di studenti“.

APPELLO ALLA REGIONE BASILICATA: “DIMOSTRARE CON I FATTI DI PUNTARE SULL’UNIVERSITÀ”

L’appello rivolto “a tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale – conclude Smaldore – è di dimostrare con i fatti di voler puntare sull’università e affrontare entro questo mese la questione e disporre gli opportuni finanziamenti all’Ardsu, a beneficio degli studenti dell’università della Basilicata“.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it