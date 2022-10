Bassetti: “Accelerare con le quarte dosi di vaccino per over 65 e fragili”

ROMA – “Bisogna accelerare con le quarte dosi per over 65 e fragili. Sono ancora troppo poche. Iniziano ad arrivare in ospedale, con forme anche impegnative, le persone (anziane e fragili) che hanno fatto la terza dose oltre 8-10 mesi prima. Bisogna concentrarsi su queste categorie a rischio senza perdere forze e tempo per vaccinare tutti gli altri”. Lo scrive sul proprio profilo Facebook il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti.

“Le prossime 3 settimane- conclude l’infettivologo- saranno decisive per capire come andrà il prossimo autunno/inverno con il Covid e poi con l’influenza, che non deve essere sottovalutata“.

