A Roma gli studenti occupano il liceo Argan: “Stufi di vivere in ambienti non sicuri”

ROMA – Occupata la sede succursale del liceo artistico Argan di Roma. Gli studenti, contestando la mancanza di spazi e di fondi per l’istruzione, questa mattina si sono barricati all’interno dell’istituto. Il dirigente scolastico, Nicola Armignacca, ha avvertito le forze dell’ordine. Secondo il racconto del Collettivo Argan, “la risposta è stata la repressione: il preside invece di ascoltarci ha deciso di chiamare un grosso schieramento di forze dell’ordine, che sono entrati minacciando gli studenti di denuncia penale e di utilizzare la forza, se i ragazzi avessero deciso di non uscire”, si legge sulla pagina Instagram del collettivo. Domani, alle 7.40, il collettivo ha organizzato un picchetto davanti alla sede centrale per “pretendere un incontro con il preside”.

I MOTIVI DELL’OCCUPAZIONE AL LICEO ARGAN

Qualche ora prima, i giovani avevano motivato la loro azione con un comunicato. “Siamo stufi di vivere un sistema scolastico che non assicura la sicurezza, che non ci tutela e ci tiene in classi troppo piene, in laboratori che non possono essere usati, in aule non sicure come il laboratorio di falegnameria – hanno spiegato i giovani del Collettivo Argan – Molte classi sono state costrette ad andare in un altro istituto per mancanza di posti, senza la possibilità di avere laboratori o di vivere la socialità con studenti del loro liceo. Gli studenti vogliono ribellarsi e devono avere la possibilità di farlo. Diciamo basta a questo governo che taglia i fondi, gli studenti devono avere materiali, devono avere sedie in cui sedersi, e un decente numero di studenti per classe, per avere la possibilità di essere seguiti decentemente dai professori“, concludono dal Collettivo Argan.

