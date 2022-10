Tg Sanità, edizione del 10 ottobre 2022

IN ITALIA 3.500 MORTI L’ANNO PER VIRUS SINCIZIALE. PRESTO POTREBBE ARRIVARE VACCINO

Il virus respiratorio sinciziale (Rsv) causa ogni anno 21mila ricoveri e 3.500 decessi in Italia ed è una delle principali cause di bronchiolite e polmonite al mondo. Nonostante sia conosciuto fin dal 1956, solo negli ultimi anni stiamo imparando a riconoscerlo e nei prossimi 18 mesi potrebbe arrivare persino un vaccino. Se n’è parlato la scorsa settimana a Padova, in occasione del 55esimo Congresso Siti (Società Italiana di Igiene). “Il virus Rsv colpisce prevalentemente due fasce d’età- hanno fatto sapere gli esperti-coinvolgendo circa il 10-15% dei bambini sotto i due anni di età e nel soggetto adulto sopra i 65 anni può essere presente nel 5% di coloro i quali hanno una cosiddetta ‘sindrome simil influenzale’. Intanto, un vaccino che potrebbe presto cambiare le cose è stato sviluppato da Janssen, che ha avviato lo studio globale di Fase III ‘Evergreen’ e presentato i risultati dell’analisi primaria dello studio Cypress di Fase 2b.

‘NON CHIAMATELE GUERRIERE’, CAMPAGNA PER DONNE CON TUMORE A SENO METASTATICO

‘Non chiamatele guerriere, ma cercate di capire davvero cosa ‘provano’ nel profondo’ le 37mila donne che in Italia convivono con un tumore al seno avanzato, quali parole e quali gesti sono di aiuto, quali invece controproducenti. In occasione della Giornata nazionale del tumore al seno metastatico, che si celebra il 13 ottobre, nasce ‘Note di Vita’, la prima guida che vuole aiutare a capire pensieri e emozioni delle donne che convivono con questa diagnosi. Lo strumento nasce dalla campagna ‘È Tempo di Vita’, promossa da Novartis Italia in collaborazione con Salute Donna Onlus. Si tratta di una community di ascolto, che oggi conta oltre 56mila utenti tra Facebook e Instagram, in cui le pazienti trovano spazi online dove aprirsi e condividere emozioni, rassicurarsi ed essere rassicurate.

CONGRESSO SIN: CIRCA 5 MILIONI DI ITALIANI CON MALATTIA RENALE

“La stima del numero di pazienti con qualsiasi grado di malattia renale in Italia si aggira su numeri che vanno tra il 7 e l’8% della popolazione generale, che vuol dire circa 5 milioni di soggetti”. Lo ha fatto sapere Piergiorgio Messa, presidente della Società Italiana di Nefrologia (SIN), nel corso del 63° Congresso della Società Italiana di Nefrologia, che si è svolto dal 5 all’8 ottobre a Rimini. “Ovviamente- ha proseguito l’esperto- i gradi sono estremamente variabili e per fortuna le forme che richiedono terapie sostitutive, come la dialisi o il trapianto, riguardano un numero relativamente basso di soggetti, circa 50mila fra dializzati e altrettanti portatori di trapianto”. Al centro dell’evento, quindi, i biomarcatori allo studio per diagnosi più precoci e terapie più efficaci e le novità diagnostico-terapeutiche.

OBESITÀ. IBDO FOUNDATION: NON È COLPA INDIVIDUALE, MA MALATTIA CRONICA

“Per non vanificare il lavoro fatto dalla scorsa legislatura, è necessario che il nuovo governo porti avanti la mozione approvata nel 2019 e agisca con urgenza per garantire alle persone con obesità il pieno accesso alle cure e ai trattamenti farmacologici, perché l’obesità è una malattia cronica non una colpa”. È il messaggio contenuto nella lettera aperta firmata dai presidenti di tutte le società scientifiche, resa nota nell’ambito del quarto ‘Obesity Summit’ organizzato da Ibdo Foundation- Italian Barometer Diabetes Observatory Foundation e Intergruppo parlamentare ‘Obesità e Diabete’, con il contributo non condizionato di Novo Nordisk, nell’ambito del progetto internazionale ‘Driving Change in Obesity’.

EPATITE C. IN UMBRIA STANZIATO MEZZO MILIONE DI EURO PER BIENNIO 2021-2022

“La Regione Umbria avrà a disposizione circa mezzo milione di euro per avviare lo screening gratuito dell’epatite C. Una cifra che speriamo in futuro possa essere implementata, perché non sarà chiaramente sufficiente a soddisfare l’obiettivo di arrivare a questa micro eliminazione di Hcv”. A farlo sapere il dottor Mariano Quartini, direttore di Epatologia, Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva presso l’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni, intervenuto in occasione del corso di formazione ECM sulla gestione dei tossicodipendenti con epatite C, organizzato dal provider Letscom E3 con il contributo non condizionante di AbbVie. Il corso rientra nell’ambito di ‘Hand’ il progetto di networking a livello nazionale patrocinato da quattro società scientifiche (SIMIT, FeDerSerD, SIPaD e SITD) che dal 2019 coinvolge i Servizi per le Dipendenze e i Centri di cura per l’Hcv afferenti a diverse città italiane.

NEUROSCIENZE E ADOLESCENTI, A FIRENZE IL FUTURO DELLA FISIOTERAPIA

Lo sviluppo di nuove tecnologie, modellate sulle ultime acquisizioni delle neuroscienze, ma anche il riconoscimento delle peculiarità delle disabilità complesse e della necessità di adattare i trattamenti all’età dell’adolescenza. Sono stati i temi affrontati nella seconda edizione del Congresso europeo di fisioterapia pediatrica, ospitato a Firenze. Protagoniste, nella tre giorni promossa dal Gruppo di interesse specialistico (Gis) di fisioterapia pediatrica dell’Associazione italiana di fisioterapia (Aifi), in collaborazione con il Master in fisioterapia pediatrica dell’università di Firenze e con il servizio di riabilitazione dell’azienda ospedaliero-universitaria Meyer, sono state dunque le evidenze scientifiche ma al tempo stesso anche la capacità dei professionisti di tutta Europa di costruire una “rete transazionale per migliorare la loro capacità di risposta ai bisogni di pazienti giovanissimi”.

