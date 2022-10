VIDEO| La voce di Joan Thiele incanta il pubblico del Romaeuropa Festival

ROMA – Romaeuropa Festival è tornato con la seconda edizione di “LineUp!”, la rassegna che riunisce alcuni dei nomi femminili più interessanti della nuova scena musicale italiana.

Curata da Giulia Di Giovanni e Matteo Antonaci, LineUp! è un viaggio musicale nel segno dell’inclusività e della parità di genere con uno sguardo rivolto alle narrazioni e alle nuove identità veicolate dalle sonorità pop e urban. Tre giorni che vedranno protagoniste al Mattatoio le nuove voci della scena contemporanea, dall’elettronica, al jazz fino all’R’n’B.

IL CONCERTO DI JOAN THIELE

Ieri la performance di Joan Thiele, cantautrice tra le più interessanti della scena contemporanea. Origini metà italiane e metà svizzero-colombiane, cresciuta tra Cartagena e l’Italia, Joan vanta già importanti collaborazioni con Mace e Venerus. A Romaeuropa ha presentato “Atto III – L’errore”, terzo e ultimo capitolo del suo progetto. Incanta il suo pubblico, tra cui c’è anche l’amico Gemitaiz, è sembra fluttuare sul palco. Joan- produttrice e cantante dell’ultimo singolo di Elodie, “Proiettili”- è spettacolo assicurato. Una voce da tenere d’occhio.

STASERA SUL PALCO ELASI

A proposito di nomi da non lasciarsi scappare, stasera alle 21, sempre al Mattatoio, la tappa romana dell’XXL tour di Elasi, cantautrice, compositrice e producer alessandrina che viaggia per mondi reali e immaginari. Formatasi in Italia e all’estero, il suo sound è un’esplosione di suoni senza confini geografici e stilistici, fluidi e variopinti. Nel suo primo EP “Campi Elasi” sviluppa collaborazioni in remoto con musicisti etnici da tutto il mondo (dal Mali al Brasile, dall’India all’Armenia), il suo ultimo lavoro “Oasi Elasi” è un viaggio tutto da ballare, dalle sonorità ammalianti e cariche di energia della musica world-elettronica a quella corale fino alle sperimentazioni art-pop.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it