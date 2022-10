ROMA – Tanta paura in diretta tv per il giornalista della Bbc Hugo Bachega, corrispondente da Kiev. Nel corso del consueto report giornaliero con gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina, la capitale è stata colpita da diverse esplosioni. Bachega, ascoltando il rumore delle bombe, si è allarmato ed è sparito dall’inquadratura, probabilmente per trovare riparo.

I bombardamenti russi su #Kiev arrivano durante la diretta del corrispondente della BBC. pic.twitter.com/2xlsIgfXis — Marce〰️Vann〰️ (@MarceVann) October 10, 2022

IL RITORNO IN COLLEGAMENTO DAL RIFUGIO

La conduttrice Sandy Bundock, visibilmente turbata, ha quindi interrotto il collegamento e ha proseguito dallo studio inglese. Dopo circa un’ora, Bachega è riapparso da un rifugio antibomba.

