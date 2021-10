Dal 15 ottobre anche Forte Bard gratis per under 25 Vda

AOSTA – La rete dei siti culturali regionali visitabili gratuitamente dai valdostani under 25 si amplia. Dal 15 ottobre, anche il Forte di Bard si fa promotore del ‘Valle d’Aosta Culture pass – under 25’, l’iniziativa lanciata dall’assessorato regionale ai Beni culturali questa estate, per favorire l’avvicinamento dei giovani al ricco patrimonio culturale valdostano e valida fino al 31 dicembre.

“Crediamo che siano proprio i ragazzi ad accendere quel particolare entusiasmo, all’interno della famiglia, verso la ricerca della cultura e di quei luoghi che la rivelano”, ha spiegato l’assessore ai Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio, Jean-Pierre Guichardaz, descrivendo i giovani come il motore per creare quella “cultura delle culture” nelle famiglie.

La gratuità per gli under 25 permette inoltre di favorire “la fruibilità dei siti regionali anche alle famiglie più numerose che finora per scelte di tipo economico, non lo hanno fatto”, ha aggiunto Guichardaz e con l’inserimento del Forte di Bard all’interno del circuito culturale “siamo sicuri che la nostra iniziativa sarà ulteriormente apprezzata, anche in considerazione della ricca programmazione autunnale che il polo museale ha in programma”, ha concluso l’assessore.