I nuovi casi di Coronavirus sono 5724, 29 i decessi. Boom in Lombardia con 1140 contagiati

ROMA – I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 5.724 (ieri 5.372), i decessi 29, uno in più di ieri. Gli attuali positivi ammontano così a 74.829. I tamponi sono stati 133.084. Sono i numeri del bollettino odierno del Ministero della Salute. È boom in Lombardia con 1.140 contagiati, segue la Campania con 664 nuovi casi, il Veneto con 561, la Toscana 548, il Piemonte 499 e il Lazio 384.

NEL LAZIO 384 CASI SU OLTRE 14MILA TAMPONI E 6 DECESSI

“Su oltre 14 mila tamponi oggi, nel Lazio si registrano 384 casi in lieve diminuzione, 6 i decessi e 59 i guariti. Nel Lazio diminuiscono lievemente i casi positivi con un elevato numero di tamponi e le terapie intensive sono senza nuovi ricoveri”. È quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, secondo il quale “Le prossime settimane saranno decisive. Roma e il Lazio stanno tenendo meglio di altre realta’, ma non bisogna abbassare la guardia. La rete ospedaliera, pur sotto pressione, al momento sta rispondendo alle esigenze. Lo Spallanzani è al 60% della capacità. Attivati 500 posti di strutture alberghiere assistite per i casi clinicamente guariti e per chi non ha modo di svolgere la quarantena. La priorità è contenere il virus e lavorare sui tracciamenti”.

IN CAMPANIA OGGI 664 CASI SU 9.031 TAMPONI E 2 DECEDUTI

In leggera diminuzione i casi di Covid in Campania, a fronte però di un minor numero di tamponi processati. Il bollettino di oggi, divulgato dall’Unità di crisi regionale per l’emergenza Coronavirus, registra 664 positivi su 9.031 tamponi (ieri 769 casi su 9.549 tamponi). I deceduti sono 2 (ieri 5) e i guariti 68. Ancora, il totale positivi è 17.897, il totale dei tamponi processati: 673.472; il totale deceduti: 477. In totale in Campania sono guarite 7.229 persone. La situazione negli ospedali registra 110 posti di terapia intensiva disponibili e 63 occupati. I posti letto di degenza disponibili sono 820, quelli occupati 636.

IN EMILIA-R. NUOVO BOOM CONTAGI: OGGI 383 NUOVI CASI

Nuova forte impennata dei contagi in Emilia-Romagna. A fronte di 13.779 tamponi, a cui si aggiungono altri 2.889 test sierologici, oggi sono 383 i nuovi casi positivi, di cui 145 già in isolamento al momento del tampone e 154 individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 22 i nuovi casi collegati a rientri dall’estero, 13 quelli di ritorno da altre regioni. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 42,8 anni. Sui 383 casi odierni, sono 162 quelli asintomatici: 103 individuati col contact tracing; 33 coi test alle categorie a rischio; sette con gli esami pre-ricovero; quattro a seguito di test sierologico positivo; per altri 15 casi è in corso la verifica sul motivo del tampone. Purtroppo si registra anche un nuovo decesso, in provincia di Parma. Il numero totale delle vittime sale dunque a 4.494 persone dall’inizio dell’epidemia.