Europei di pallavolo, al via a Napoli Italia-Svezia: Mattarella in piazza del Plebiscito

NAPOLI – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, già a Napoli da alcune ore nella residenza di Villa Rosebery a Posillipo, è in piazza del Plebiscito per assistere alla partita inaugurale dei Campionati europei maschili di pallavolo tra Italia e Svezia. Al momento del suo ingresso è stato accolto da un applauso degli spettatori e da qualche goccia di pioggia che inizia a cadere sull’impianto all’aperto di piazza Plebiscito. Per il maltempo, infatti, l’inizio del match è stato posticipato: il match è iniziato poco dopo le 21.30.

ABODI: DECISIONE SU CANDIDATURA ITALIA 2036 È VICINA

Una partita che può essere “una carta speciale” in chiave candidatura italiana alle Olimpiadi del 2036 e “Napoli sicuramente è un luogo che è in grado, come già successo nel 1960, di ospitarle insieme ad altre città”. Così il ministro dello Sport, Andrea Abodi, al suo arrivo nell’arena. La candidatura “è una sfida- ha detto- che costruiamo ogni giorno attraverso relazioni ma soprattutto dimostrazioni, come questa, di saper essere unici e speciali. La decisione non è vicina, ma vicina è la decisione di scendere in campo”.

PER GLI AZZURRI 33ESIMA PARTECIPAZIONE AGLI EUROPEI

Con il match di stasera in programma a piazza del Plebiscito a Napoli, la nazionale maschile italiana di pallavolo parteciperà per la 33esima volta ai campionati europei, più di qualsiasi altra nazionale (1948 e dal 1951 al 2026). L’Italia è inoltre l’unica squadra ad aver partecipato a tutte le edizioni dal 1951.

Gli azzurri (7 ori, 5 argenti, 3 bronzi) hanno conquistato sette medaglie d’oro e 15 medaglie complessive all’EuroVolley. Soltanto la Russia (inclusa l’Unione Sovietica) ha vinto più medaglie d’oro e più medaglie complessive (22: 14 ori, 3 argenti, 5 bronzi). L’Italia è co-organizzatrice del CEV Enel EuroVolley 2026 per la sesta volta, dopo le edizioni del 1948 (prima edizione), 1971, 2005, 2015 e 2023.

La nazionale tricolore non ha mai disputato in precedenza una partita dei Campionati Europei a Napoli, né a Modena, sede della fase a gironi, né a Milano, sede delle semifinali e della finale del 2026. A Torino, invece, dove nel 2026 si giocheranno ottavi e quarti di finale, gli azzurri vantano un bilancio di quattro vittorie e due sconfitte nelle gare di EuroVolley. Italia e Svezia si sono affrontate per l’ultima volta all’EuroVolley nel 1993, quando l’Italia ha vinto 3-0 contro la Svezia nella fase a gironi. In totale le due nazionali si sono affrontate 26 volte e l’Italia si è imposta in 20 occasioni.

Questi i roster delle due nazionali.

ITALIA Palleggiatori: 6.Simone Giannelli, 8.Riccardo Sbertoli. Schiacciatori: 12.Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 5.Alessandro Michieletto, 9.Francesco Sani, 17.Luca Porro. Centrali: 14.Gianluca Galassi, 18.Giovanni Sanguinetti, 20.Pardo Mati. Opposti: 11.Kamil Rychlicki, 16.Yuri Romanò. Liberi: 7.Fabio Balaso, 4.Gabriele Laurenzano. All. Ferdinando De Giorgi

SVEZIA Palleggiatori: 8.Alfred Brink, 18.Oskar von Sydow. Schiacciatori: 2. Leijon, 4. Alguin, 10. Ekstrand. Centrali: 6. Ekman, 7. Berkefelt, 11.Johansson, 17.Eriksson. Opposti: 9.Gruvaeus, 13. Enlund, 14. Link. Liberi: 3.Andersson, 15. Fransson. All. Gido Vermeulen