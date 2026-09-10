Paura a Malpensa, principio di incendio su un volo Easyjet: passeggeri evacuati con gli scivoli

MILANO – Attimi di terrore nel tardo pomeriggio all’aeroporto di Milano Malpensa. Intorno alle 17:30 lo scalo è stato chiuso momentaneamente al traffico a causa di un principio di incendio divampato su un aereo della compagnia Easyjet, sorpreso dalle fiamme mentre si trovava in fase di rullaggio lungo uno dei raccordi. Il velivolo era in procinto di decollare alla volta di Praga.

L’EVACUAZIONE D’EMERGENZA E I SOCCORSI

A bordo del volo viaggiavano 146 passeggeri. Non appena l’equipaggio ha lanciato l’allarme, la torre di controllo ha fatto scattare immediatamente tutte le rigide procedure di emergenza aeroportuale. Le operazioni di messa in sicurezza sono state repentine: l’intero carico di viaggiatori è stato fatto scendere in pista utilizzando gli scivoli di emergenza. Secondo le prime informazioni, si è evitato il peggio: i passeggeri sono tutti illesi, ad eccezione di due persone che hanno riportato lievi contusioni durante le fasi concitate della discesa dall’aeromobile.

RIPRENDONO I VOLI: LA SITUAZIONE DELLE PISTE

L’allarme ha imposto lo stop totale di decolli e atterraggi per permettere ai soccorsi di operare in sicurezza, paralizzando di fatto il traffico dell’hub lombardo. Tuttavia, l’emergenza è rientrata in tempi relativamente brevi: le operazioni aeree a Malpensa sono da poco riprese grazie alla riapertura della pista 35L. L’operatività non è però ancora al cento per cento: la pista 35R resta infatti chiusa per consentire al personale specializzato lo spostamento del velivolo Easyjet e per ultimare tutte le necessarie verifiche di sicurezza sull’asfalto.