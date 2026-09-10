giovedì 10 Settembre 2026

Un centro di formazione dedicato alla montagna, dove? In Liguria

Il Cai presenta alla Regione un progetto per il recupero dell'ex scuola di Orco Feglino (Savona) per farne spazi di didattica, educazione ambientale, sicurezza. Ma anche ricettivi.

Data pubblicazione: 10-9-2026 ore 19:30Ultimo aggiornamento: 10-9-2026 ore 19:32

GENOVA – Un centro di formazione dedicato alla montagna, alla sicurezza, all’educazione ambientale e alla diffusione della cultura alpina, affiancato da una struttura ricettiva destinata ad accogliere chi frequenta il territorio. È questo il progetto presentato al presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, dal presidente nazionale del Club alpino italiano, Antonio Montani, e dal sindaco di Orco Feglino (Savona), Simone Durante, sul quale è stata condivisa la volontà di lavorare insieme per arrivare alla sua realizzazione. L’idea progettuale prevede il recupero e la rifunzionalizzazione di un immobile comunale oggi dismesso, con l’obiettivo di creare un polo dedicato alla formazione e alla frequentazione consapevole della montagna. Il centro di formazione rappresenterebbe il cuore dell’intervento, con spazi dedicati alla didattica, all’educazione ambientale, alla sicurezza e alla diffusione della cultura della montagna, soprattutto tra le nuove generazioni. A questa funzione si affiancherebbe un presidio del Cai e un ostello alpino.

BUCCI: È IL POSTO GIUSTO, ORCO FOGLINO HA UNA VOCAZIONE SPECIALE PER LA MONTAGNA

“Regione Liguria crede fortemente in questo progetto e intende collaborare concretamente alla sua realizzazione. Orco Feglino ha una vocazione straordinaria legata alla montagna, all’arrampicata e all’outdoor e vogliamo contribuire a valorizzarla”, commenta Bucci. “Restituire nuova vita all’ex scuola di Orco, in disuso da parecchi anni, trasformandola in un presidio di eccellenza per l’outdoor e la formazione, è un obiettivo fondamentale del nostro mandato e di cui siamo profondamente orgogliosi”, aggiunge Durante. Per Montani, “la creazione a Orco Feglino di un luogo dedicato alla formazione, alla sicurezza e all’educazione ambientale significa investire prima di tutto nella cultura della montagna, offrendo a tutti gli strumenti per comprenderne il valore e la fragilità”. Ora parte il percorso per realizzare il progetto.

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