Un centro di formazione dedicato alla montagna, dove? In Liguria

GENOVA – Un centro di formazione dedicato alla montagna, alla sicurezza, all’educazione ambientale e alla diffusione della cultura alpina, affiancato da una struttura ricettiva destinata ad accogliere chi frequenta il territorio. È questo il progetto presentato al presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, dal presidente nazionale del Club alpino italiano, Antonio Montani, e dal sindaco di Orco Feglino (Savona), Simone Durante, sul quale è stata condivisa la volontà di lavorare insieme per arrivare alla sua realizzazione. L’idea progettuale prevede il recupero e la rifunzionalizzazione di un immobile comunale oggi dismesso, con l’obiettivo di creare un polo dedicato alla formazione e alla frequentazione consapevole della montagna. Il centro di formazione rappresenterebbe il cuore dell’intervento, con spazi dedicati alla didattica, all’educazione ambientale, alla sicurezza e alla diffusione della cultura della montagna, soprattutto tra le nuove generazioni. A questa funzione si affiancherebbe un presidio del Cai e un ostello alpino.

BUCCI: È IL POSTO GIUSTO, ORCO FOGLINO HA UNA VOCAZIONE SPECIALE PER LA MONTAGNA

“Regione Liguria crede fortemente in questo progetto e intende collaborare concretamente alla sua realizzazione. Orco Feglino ha una vocazione straordinaria legata alla montagna, all’arrampicata e all’outdoor e vogliamo contribuire a valorizzarla”, commenta Bucci. “Restituire nuova vita all’ex scuola di Orco, in disuso da parecchi anni, trasformandola in un presidio di eccellenza per l’outdoor e la formazione, è un obiettivo fondamentale del nostro mandato e di cui siamo profondamente orgogliosi”, aggiunge Durante. Per Montani, “la creazione a Orco Feglino di un luogo dedicato alla formazione, alla sicurezza e all’educazione ambientale significa investire prima di tutto nella cultura della montagna, offrendo a tutti gli strumenti per comprenderne il valore e la fragilità”. Ora parte il percorso per realizzare il progetto.