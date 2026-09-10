Tg Politico Parlamentare, l’edizione di giovedì 10 settembre 2026

CINEMA. VIA LIBERA BIPARTISAN DELLA CAMERA AL TESTO UNICO

Via libera dall’aula della Camera, con soli 6 voti contrari, al testo unico sul cinema. La proposta, che ora passa al Senato, incassa un sostegno bipartisan e istituisce l’Agenzia per il cinema e l’audiovisivo, a cui sono trasferite le funzioni di gestione e operative attribuite al ministero della Cultura. La segretaria del Pd Elly Schlein è soddisfatta per l’approvazione di un testo sul cinema “condiviso che riconosce chi lavora, chi lo ama e chi lo crea”. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli parla di “legge storica” nata “in un clima di collaborazione”.

VANNACCI AGGANCIA FORZA ITALIA, FUTURO NAZIONALE AL 7,6%

Futuro Nazionale di Roberto Vannacci raggiunge Forza Italia e si porta al 7,6%, secondo la Supermedia YouTrend-Agi. La formazione dell’ex generale guadagna mezzo punto rispetto a sei settimane fa e diventa il quarto partito nei consensi, alle spalle di Fratelli d’Italia, Pd e Movimento 5 Stelle. FdI resta primo al 26,9%, seguito dal Pd al 21. Cala invece di quasi un punto il Movimento 5 Stelle, al 12,1. In crescita anche Azione, che sale al 3,7%.

LEGA, TREGUA TRA SALVINI E GOVERNATORI FINO A PONTIDA

Tregua nella Lega tra Matteo Salvini e i governatori del Nord, dopo il vertice a Roma con Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, Maurizio Fugatti e Luca Zaia. Un’intesa per arrivare uniti a Pontida, il 20 settembre, mentre restano però le divergenze sull’assetto del partito e sulla richiesta di una gestione più collegiale avanzata dai governatori. Salvini, da parte sua, ribadisce di essere il segretario e apre al coinvolgimento dei presidenti di regione. Le divisioni, dunque, non sono cancellate: tutto rimandato a dopo il raduno leghista sul prato di Pontida.

BONINO LASCIA LA TERAPIA INTENSIVA, SITUAZIONE DELICATA

Emma Bonino ha lasciato la terapia intensiva dell’ospedale Santo Spirito di Roma ed è stata trasferita in una struttura privata. La decisione era stata presa ieri, dopo un consulto tra il medico curante e gli specialisti dell’ospedale. La situazione clinica della storica leader radicale e di Più Europa resta comunque delicata. Bonino era stata ricoverata domenica, dopo una crisi respiratoria, ed era arrivata al Santo Spirito in codice rosso. I familiari hanno chiesto massimo riserbo sulla struttura nella quale è stata trasferita.

LEGGE ELETTORALE, IL CENTRODESTRA BOCCIA LE PREFERENZE



Il centrodestra boccia in Senato l’emendamento delle opposizioni sulle preferenze nella nuova legge elettorale. I no sono stati 99, i sì 68. La maggioranza ha votato compatta contro la proposta, confermando invece il testo approvato in commissione con i capilista bloccati. La bocciatura arriva dopo ore di tensione e un vertice di maggioranza. Dalle opposizioni la reazione è durissima: “Vergogna”, hanno gridato dai banchi. Matteo Renzi accusa Giorgia Meloni di aver rinunciato alle sue battaglie sulle preferenze, mentre Fratelli d’Italia rivendica la tenuta del patto di maggioranza.