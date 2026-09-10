giovedì 10 Settembre 2026

Tg Politico Parlamentare, l’edizione di giovedì 10 settembre 2026

Si parla della legge sul cinema, dei sondaggi su Vannacci, di Lega, delle condizioni di Emma Bonino, di legge elettorale

Data pubblicazione: 10-9-2026 ore 17:42Ultimo aggiornamento: 10-9-2026 ore 18:28

CINEMA. VIA LIBERA BIPARTISAN DELLA CAMERA AL TESTO UNICO
Via libera dall’aula della Camera, con soli 6 voti contrari, al testo unico sul cinema. La proposta, che ora passa al Senato, incassa un sostegno bipartisan e istituisce l’Agenzia per il cinema e l’audiovisivo, a cui sono trasferite le funzioni di gestione e operative attribuite al ministero della Cultura. La segretaria del Pd Elly Schlein è soddisfatta per l’approvazione di un testo sul cinema “condiviso che riconosce chi lavora, chi lo ama e chi lo crea”. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli parla di “legge storica” nata “in un clima di collaborazione”.

VANNACCI AGGANCIA FORZA ITALIA, FUTURO NAZIONALE AL 7,6%

Futuro Nazionale di Roberto Vannacci raggiunge Forza Italia e si porta al 7,6%, secondo la Supermedia YouTrend-Agi. La formazione dell’ex generale guadagna mezzo punto rispetto a sei settimane fa e diventa il quarto partito nei consensi, alle spalle di Fratelli d’Italia, Pd e Movimento 5 Stelle. FdI resta primo al 26,9%, seguito dal Pd al 21. Cala invece di quasi un punto il Movimento 5 Stelle, al 12,1. In crescita anche Azione, che sale al 3,7%.

LEGA, TREGUA TRA SALVINI E GOVERNATORI FINO A PONTIDA

Tregua nella Lega tra Matteo Salvini e i governatori del Nord, dopo il vertice a Roma con Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, Maurizio Fugatti e Luca Zaia. Un’intesa per arrivare uniti a Pontida, il 20 settembre, mentre restano però le divergenze sull’assetto del partito e sulla richiesta di una gestione più collegiale avanzata dai governatori. Salvini, da parte sua, ribadisce di essere il segretario e apre al coinvolgimento dei presidenti di regione. Le divisioni, dunque, non sono cancellate: tutto rimandato a dopo il raduno leghista sul prato di Pontida.

BONINO LASCIA LA TERAPIA INTENSIVA, SITUAZIONE DELICATA

Emma Bonino ha lasciato la terapia intensiva dell’ospedale Santo Spirito di Roma ed è stata trasferita in una struttura privata. La decisione era stata presa ieri, dopo un consulto tra il medico curante e gli specialisti dell’ospedale. La situazione clinica della storica leader radicale e di Più Europa resta comunque delicata. Bonino era stata ricoverata domenica, dopo una crisi respiratoria, ed era arrivata al Santo Spirito in codice rosso. I familiari hanno chiesto massimo riserbo sulla struttura nella quale è stata trasferita.

LEGGE ELETTORALE, IL CENTRODESTRA BOCCIA LE PREFERENZE


Il centrodestra boccia in Senato l’emendamento delle opposizioni sulle preferenze nella nuova legge elettorale. I no sono stati 99, i sì 68. La maggioranza ha votato compatta contro la proposta, confermando invece il testo approvato in commissione con i capilista bloccati. La bocciatura arriva dopo ore di tensione e un vertice di maggioranza. Dalle opposizioni la reazione è durissima: “Vergogna”, hanno gridato dai banchi. Matteo Renzi accusa Giorgia Meloni di aver rinunciato alle sue battaglie sulle preferenze, mentre Fratelli d’Italia rivendica la tenuta del patto di maggioranza.

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