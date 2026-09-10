VIDEO | Harry Styles verrà a Roma: appuntamento al Circo Massimo il 7 e 8 agosto 2027

ROMA – “Finalmente lo possiamo annunciare: Harry Styles a Roma. Saranno due serate uniche: 7 e 8 agosto, Circo Massimo. Promessa mantenuta. E le sorprese non sono ancora finite”. Così su Instagram l’assessore capitolino ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato.
IL TOUR 2027
La star ha confermato sui social, che il suo ‘Together, Together Tour‘ andrà avanti nel 2027, con una serie di nuove date, tra cui appunto, anche quella nella Capitale.
2 e 3 aprile – Phoenix – State Farm Stadium
9 e 10 aprile – Dallas – AT&T Stadium
23 e 24 aprile – Los Angeles – Rose Bowl Stadium
7 e 8 maggio – Toronto – Rogers Stadium
21 e 22 maggio – Atlanta – Mercedes-Benz Stadium
28 e 29 maggio – Chicago – Soldier Field
2 e 3 luglio – Berlino – Flughafen Tempelhof
16 e 17 luglio – Parigi – Flughafen Tempelhof
30 e 31 luglio – Madrid – Riyadh Air Metropolitano
7 e 8 agosto – Roma – Circo Massimo
18 e 20 agosto – Dublino – Croke Park
25, 27 e 28 agosto – Londra – Wembley Stadium