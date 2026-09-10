giovedì 10 Settembre 2026

VIDEO | Harry Styles verrà a Roma: appuntamento al Circo Massimo il 7 e 8 agosto 2027

L'annuncio dell'assessore capitolino ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato

Data pubblicazione: 10-9-2026 ore 17:45Ultimo aggiornamento: 10-9-2026 ore 17:48

ROMA – “Finalmente lo possiamo annunciare: Harry Styles a Roma. Saranno due serate uniche: 7 e 8 agosto, Circo Massimo. Promessa mantenuta. E le sorprese non sono ancora finite”. Così su Instagram l’assessore capitolino ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato.

IL TOUR 2027

La star ha confermato sui social, che il suo ‘Together, Together Tour‘ andrà avanti nel 2027, con una serie di nuove date, tra cui appunto, anche quella nella Capitale.

2 e 3 aprile – Phoenix – State Farm Stadium

9 e 10 aprile – Dallas – AT&T Stadium

23 e 24 aprile – Los Angeles – Rose Bowl Stadium

7 e 8 maggio –  Toronto – Rogers Stadium

21 e 22 maggio – Atlanta – Mercedes-Benz Stadium

28 e 29 maggio – Chicago – Soldier Field

2 e 3 luglio – Berlino – Flughafen Tempelhof

16 e 17 luglio – Parigi – Flughafen Tempelhof

30 e 31 luglio – Madrid – Riyadh Air Metropolitano

7 e 8 agosto – Roma – Circo Massimo

18 e 20 agosto – Dublino – Croke Park

25, 27 e 28 agosto – Londra – Wembley Stadium

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