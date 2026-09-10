Lutto a Forte dei Marmi, addio a Roberto Santini: era lo storico gestore del bagno Piero

FIRENZE – È morto Roberto Santini, conosciutissimo imprenditore balneare di Forte dei Marmi, in Toscana. Santini è morto per un malore improvviso nella notte tra il 9 e il 10 settembre. La notizia, rilanciata in rete dal Comune di Forte dei Marmi, ha portato molta amarezza in Versilia, dove Santini era molto conosciuto e amato. Anche sui social ci sono tantissimi messaggi di incredulità e dispiacere.

Santini portava avanti la gestione del Bagno Piero nel solco della tradizione familiare: lo stabilimento aveva aperto i battenti nel 1933 con i nonni Sebastiano e Siria Santini e da allora è sempre rimasto un riferimento per la cittadina balneare, passato di generazione in generazione.

Sul profilo Instagram di Roberto Santini compaiono un paio di interviste, risalenti alla primavera scorsa, in cui nel podcast Open Mind aveva raccontato alcuni momenti ‘iconici’ della sua carriera, come quando aveva ospitato Robin Williams (che faceva castelli di sabbia con i figli) o il balllerino Michail Barysnikov. Santini ha raccontato che era ospite del bagno e che un giorno, al ritorno da un giro in pattino, vide sulla spiaggia un mucchio di paparazzi e fotografi. Si era preoccupato che fossero lì per lui ma invece erano arrivati per fotografare lo yacht di Tronchetti Provera (in barca con Afef), che si trovava alle sue spalle in mare.

Su Robin Williams Santini ha raccontato invece: “È stato qui nel 1993 e nel 1995: veniva in spiaggia con la famiglia e dedicava tutto la giornata ai figli. Costruiva castelli di sabbia e inventava storie con personaggi di fantasia, ad ognuno dei quali dava una voce diversa”.

Il Bagno Piero di persone famose o conosciute ne ha ospitate tantissime. Proprio quest’estate era stato ospite del bagno l’infettivologo Matteo Bassetti, che aveva ‘collaborato’ con lo stabilimento per lanciare un’iniziativa sul contenimento del prezzo dell’acqua minerale in bottiglia, che il Bagno Piero aveva messo a un euro (la bottiglietta da mezzo litro).

Queste le parole del sindaco Bruno Murzi dopo la brutta notizia: “La notizia della scomparsa di Roberto ci colpisce e ci addolora profondamente. Forte dei Marmi perde una persona che apparteneva alla sua storia e alla sua identità. Roberto non rappresentava soltanto una delle famiglie storiche della nostra balneazione: era un volto del paese, profondamente legato alle sue tradizioni e a quel modo autentico e discreto di vivere il Forte che dobbiamo continuare a custodire. Alla sua famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene va il mio abbraccio personale e quello dell’intera amministrazione comunale”.