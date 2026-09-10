giovedì 10 Settembre 2026

Legge elettorale, la maggioranza vota no all’emendamento del Pd sulle preferenze

Malan: "Manteniamo la parola". Renzi: "Vergognatevi"

di Maria Carmela FiumanòData pubblicazione: 10-9-2026 ore 16:05Ultimo aggiornamento: 10-9-2026 ore 16:10

ROMA – L’Aula del Senato – con 99 no 68 si’ – ha respinto il subemendamento 1.6/1 a prima firma Parrini (Pd) sulle preferenze nella legge elettorale. Il senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan: “Tra un emendamento strumentale e il mantenimento degli accordi di maggioranza non abbiamo dubbi: manteniamo la parola e votiamo contro questo emendamento”.

RENZI LEGGE IN AULA TESTO MELONI PRO-PREFERENZE: VERGOGNATEVI

“Per la prima e spero unica volta farò una dichiarazione di voto leggendo e leggendo un testo non mio”. Esordisce così il leader Iv, Matteo Renzi durante il suo intervento in aula del Senato leggendo una vecchia dichiarazione della premier Giorgia Meloni in cui faceva appello ai colleghi parlamentari di votare a favore delle preferenze. “Sulla base di questo intervento- prosegue Renzi rivolgendosi a Lucio Malan che in precedenza aveva annunciato il voto contrario di Fdi al subemendamento che mirava ad introdurre le preferenze- dovreste vergognarvi”.

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