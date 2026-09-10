Tg Cultura, l’edizione di giovedì 10 settembre 2026

tg cultura giovedi 10 settembre

A EMPOLI ‘CONTESTO’, FESTIVAL DI STORIA CONTEMPORANEA

‘La storia di profilo’ è il tema della seconda edizione di Contesto, il Festival di storia contemporanea che si terrà a Empoli dal 18 al 20 settembre 2026. L’appuntamento porterà tra le piazze e i chiostri della città toscana giornalisti, saggisti e narratori chiamati a raccontare eventi storici per interpretare il presente: vite e figure – spesso laterali, marginali o scomode – che hanno impattato sul corso della storia lasciando un segno indelebile. Ad aprire il festival il 18 settembre sarà il saggista e romanziere indo-britannico Pankaj Mishra, tra le voci più autorevoli del pensiero post-coloniale globale e autore del recente Il mondo dopo Gaza, mentre a chiudere sarà Ascanio Celestini con il suo ‘Pasolini. Una vita, anzi due’.



LA MANIFESTIVAL TORNA A ROMA DAL 9 ALL’11 OTTOBRE



Dal 9 all’11 ottobre La Manifestival torna ad animare le strade e i luoghi del quartiere romano della Garbatella con tre giorni di eventi a ingresso gratuito. Il titolo di quest’anno è ‘Sindrome americana’. Alla vigilia delle elezioni di midterm che segneranno il futuro prossimo degli Stati Uniti, il focus sarà sulle politiche trumpiane e i loro risvolti globali: il crepuscolo della democrazia Usa, le retate dell’Ice, la persecuzione degli antifa, le minacce a Cuba e altri stati sovrani. Non mancheranno i principali temi di attualità: la questione ecologica, il mondo del lavoro, le sfide dell’intelligenza artificiale, ma anche le culture emergenti del fumetto. E poi musica e teatro. Tutti gli eventi sono organizzati dalla redazione del Manifesto.



FIRENZE, ARRIVA ‘BROKEN’: PALAZZO STROZZI CELEBRA IL FRAMMENTO

Palazzo Strozzi presenta Broken. Il potere del frammento, una grande mostra dedicata al tema del frammento nella storia della scultura dall’archeologia all’arte di oggi. Organizzata con la National Gallery of Art di Washington, l’esposizione riunisce a Firenze straordinarie e affascinanti opere dall’antico Egitto a Michelangelo, dalla Grecia classica a Rodin, fino ad artisti contemporanei come Louise Bourgeois, Francesco Vezzoli e Danh Vo. Con oltre ottanta opere e reperti provenienti dai più importanti musei del mondo, la mostra indaga il frammento non come semplice resto di un’unità perduta, ma come oggetto autonomo, capace di custodire tracce di memoria e trasformazione.

PARMAJAZZ SUONA ANCORA: ‘UN AMORE SUPREMO, UNA SPECIE DI BLU’

ParmaJazz Frontiere Festival torna ad animare Parma con una nuova edizione che si apre nel segno di un titolo evocativo: ‘Un amore supremo, una specie di blu’, omaggio neppure troppo velato a due pietre miliari della storia del jazz – A Love Supreme di John Coltrane e Kind of Blue di Miles Davis – scelto dalla direzione artistica di Roberto Bonati per raccontare, ancora una volta, l’incontro fra trascendenza e introspezione che è fra i temi che appassionano la rassegna. Al cuore di tutto, come sempre, l’alternanza tra nuove creazioni, momenti formativi e ospiti di grande valore. Il Festival si apre sabato 12 settembre alla Casa della Musica con un concerto in duo che promette di unire respiro acustico e intimità: sul palco Louis Sclavis al clarinetto e Benjamin Moussay al pianoforte.