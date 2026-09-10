Gli Europei di Pallavolo a Piazza del Plebiscito, ma dalle 22 c’è allerta temporali

ROMA – Si terrà questa sera, alle 21:05, in piazza del Plebiscito a Napoli la partita di esordio dei campionati europei maschili di pallavolo: Italia-Svezia. All’incontro anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Prevista l’esibizione dei Planet Funk. Sempre che non venga a piovere.

Fatti tutti i dovuti scongiuri, c’è un po’ di apprensione. Perché la Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valida dalle 22 di oggi fino alle 14 di domani, venerdì 11 settembre, su tutta la Campania. Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, soprattutto nelle ore notturne.

Il quadro meteo, dettaglia la nota della Protezione Civile, si presenta caratterizzato da instabilità: i fenomeni temporaleschi potranno avere rapidità di evoluzione e saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte e causare la caduta di alberi o rami. L’avviso emanato dal Centro Funzionale della Protezione Civile regionale e diramato ai Comuni dalla Sala Operativa Unificata (SORU) evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche.

Alle autorità competenti è raccomandato di “porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile. In ordine alle possibili raffiche di vento, si ricorda altresì alle autorità competenti di verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche”.

In caso di pioggia, teoricamente, la sede d’emergenza sarebbe il PalaSele, a Eboli. A 90 chilometri di Napoli.