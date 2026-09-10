Roma Bar Show 2026: alla Nuvola l’evento internazionale che trasforma la capitale nel centro del mondo del beverage

ROMA – Il 14 e 15 settembre 2026, gli spazi de La Nuvola di Roma ospiteranno la sesta edizione del Roma Bar Show. La manifestazione si conferma un appuntamento di riferimento internazionale per la bar industry, riunendo oltre 200 espositori e centinaia di buyer provenienti da più di 30 Paesi. L’obiettivo di questa edizione è raccontare un settore sempre più strategico per il Made in Italy e per il futuro dell’ospitalità.

Un’edizione all’insegna del business (B2B) e dell’internazionalizzazione

Quest’anno l’evento fa un decisivo passo in avanti trasformandosi in una qualificata piattaforma B2B. Grazie al Buyers Program, realizzato in sinergia con Fiere di Parma e ICE-Agenzia, la fiera favorirà l’incontro tra aziende, distributori e decision maker di tutto il mondo. I professionisti avranno a disposizione una nuova applicazione dedicata per programmare facilmente incontri e trasformare la presenza in fiera in concrete opportunità commerciali.

Formazione, innovazione e nuove tendenze: dal “No Alcohol” all’Intelligenza Artificiale

Accanto al business, il Roma Bar Show 2026 offre un ricchissimo palinsesto dedicato alla formazione. Il programma Educational si articolerà tra la RBS Academy, l’Auditorium e la nuova Business Room, un’area pensata per i professionisti più esperti che desiderano approfondire lo sviluppo di nuovi format o la creazione di brand.

Sul palco saliranno grandi nomi internazionali (tra cui Faye Chen, David Wondrich e Ian Burrell) e verranno esplorate le nuove abitudini di consumo. L’area Future Drinking sarà dedicata al trend in forte crescita del “No & Low Alcohol”, mentre la Mexico Talk Arena racconterà i territori e i distillati d’agave. Tra i temi di punta ci sarà anche l’impatto dell’intelligenza artificiale nel mondo dell’ospitalità.

I premi e i “Side Show” che animeranno la città

Nella giornata del 14 settembre i riflettori saranno puntati sulla quarta edizione dei Roma Bar Show Awards, i prestigiosi riconoscimenti che celebreranno i migliori cocktail bar, bartender e professionisti dell’eccellenza italiana.

La kermesse non si limiterà però agli spazi fieristici: il palcoscenico si sposterà per le strade di Roma attraverso i Side Show. Questi appuntamenti fuori salone porteranno guest internazionali, degustazioni ed eventi speciali in location e cocktail bar iconici della Capitale, come il Santa Cocktail Club, Freni e Frizioni, Banana Republic e la Terrazza Les Etoiles.

L’impegno per il bere responsabile e come partecipare

Si rinnova la preziosa collaborazione con Roma Capitale per sostenere “Famo a Capisse”, la campagna di sensibilizzazione sul bere responsabile. Un tema centrale, ribadito anche da Micaela Pallini (Past President di Federvini), la quale ha sottolineato come gli eventi legati alla convivialità debbano sempre essere accompagnati dall’attenzione al consumo moderato e consapevole.

Per chi desidera prendere parte a queste giornate dedicate al mondo del beverage, l’appuntamento è fissato per il 14 e 15 settembre 2026 negli ampi spazi de La Nuvola di Roma. I biglietti per accedere alla manifestazione sono già disponibili e possono essere acquistati comodamente online tramite il link fornito sul sito ufficiale dell’evento.