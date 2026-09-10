L’oroscopo di giovedì 10 settembre

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Inviti, incontri da accettare. Il tuo amore per la sincerità va premiato, ma non devi esagerare…
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Possibili tensioni con una persona Bilancia o Ariete, deve risolvere un piccolo problema di lavoro. In amore non trascurare le richieste del partner.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Giornata buona nell’ambito del lavoro, decisioni da prendere. Sono favorite in questo periodo le convivenze e i matrimoni, favorito chi vuole avere un figlio.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Oggi c’è un buon recupero psicofisico. Esami favoriti, l’amore è di nuovo protagonista nel cuore.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Se una persona chiede la tua presenza non devi farla attendere, tuttavia in questo momento sei confuso. Cura il lato estetico.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Chi sta aspettando notizie o magari esiti di questioni importanti, entro 2 settimane avrà risposte più che positive. C’è qualcosa di nuovo, un sentimento, nuovi amici. In arrivo anche possibilità, riconferme e successi.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Uno stato di agitazione leggero; chi è stato in crisi può trovare il modo giusto per uscirne. In amore devi fare una scelta.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Periodo di tanti cambiamenti della tua vita. In amore c’è qualcosa che non è chiaro, qualcuno si è sentito tradito di recente.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Non ti senti di fare delle scelte importanti, manca l’energia giusta. Agisci con prudenza perché la giornata è sottotono…
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Giornata interessante. C’è chi lavora con il partner ad un progetto, nuovi amori possibili.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Mantieni la tranquillità ma attenzione ad una persona che potrebbe farti innervosire. In questi giorni potresti discutere con qualcuno. La giornata nasce con delle piccole tensioni da superare.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Oggi potresti ricevere messaggi speciali, o se una persona nel passato ha risposto no ad alcune tue richieste di attenzione, può esserci un ritorno inaspettato.