giovedì 10 Settembre 2026

L’oroscopo di giovedì 10 settembre

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 10-9-2026 ore 8:08Ultimo aggiornamento: 10-9-2026 ore 8:08

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Inviti, incontri da accettare. Il tuo amore per la sincerità va premiato, ma non devi esagerare…

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Possibili tensioni con una persona Bilancia o Ariete, deve risolvere un piccolo problema di lavoro. In amore non trascurare le richieste del partner.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Giornata buona nell’ambito del lavoro, decisioni da prendere. Sono favorite in questo periodo le convivenze e i matrimoni, favorito chi vuole avere un figlio.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Oggi c’è un buon recupero psicofisico. Esami favoriti, l’amore è di nuovo protagonista nel cuore.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Se una persona chiede la tua presenza non devi farla attendere, tuttavia in questo momento sei confuso. Cura il lato estetico.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Chi sta aspettando notizie o magari esiti di questioni importanti, entro 2 settimane avrà risposte più che positive. C’è qualcosa di nuovo, un sentimento, nuovi amici. In arrivo anche possibilità, riconferme e successi.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Uno stato di agitazione leggero; chi è stato in crisi può trovare il modo giusto per uscirne. In amore devi fare una scelta.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Periodo di tanti cambiamenti della tua vita. In amore c’è qualcosa che non è chiaro, qualcuno si è sentito tradito di recente.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Non ti senti di fare delle scelte importanti, manca l’energia giusta. Agisci con prudenza perché la giornata è sottotono…

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Giornata interessante. C’è chi lavora con il partner ad un progetto, nuovi amori possibili.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Mantieni la tranquillità ma attenzione ad una persona che potrebbe farti innervosire. In questi giorni potresti discutere con qualcuno. La giornata nasce con delle piccole tensioni da superare.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Oggi potresti ricevere messaggi speciali, o se una persona nel passato ha risposto no ad alcune tue richieste di attenzione, può esserci un ritorno inaspettato.

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