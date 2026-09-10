giovedì 10 Settembre 2026

Le previsioni meteo di giovedì 10 settembre

Che tempo farà oggi

Data pubblicazione: 10-9-2026 ore 7:15Ultimo aggiornamento: 10-9-2026 ore 7:15

da ilMeteo.it

NORD

Una perturbazione tra transitando sulle nostre regioni e in questa giornata il tempo risulterà decisamente instabile con precipitazioni diffuse e a tratti intense al Nordest, in Liguria e in Lombardia, localmente sotto forma di temporale. Schiarite soleggiate altrove. Venti deboli, mari generalmente poco mossi. Temperature massime dappertutto sotto i 22 23 gradi, minime sotto i 20 gradi.

CENTRO e SARDEGNA

Un fronte instabile interessa le nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da un tempo spesso piovoso in Toscana con precipitazioni localmente abbondanti. Rovesci e possibili temporali interesseranno anche l’Umbria, le Marche e infine il Lazio. I venti soffieranno con locali rinforzi e dai quadranti meridionali gireranno da nord sul Tirreno. Temperature in diminuzione.

SUD e SICILIA

Le nostre regioni sono ancora interessate da un campo di alta pressione, ma che diminuirà. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, il cielo si potrà vedere sereno in Sicilia, parzialmente nuvoloso in Campania e poco nuvoloso sul resto delle regioni. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, i mari saranno calmi. Clima ancora piuttosto caldo.

Leggi anche

L’oroscopo di mercoledì 9 settembre 2026

di Redazione

Le previsioni meteo di mercoledì 9 settembre 2026

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia