Meteo, le previsioni di martedì 10 settembre

Piove su Veneto e Abruzzo, nuvole su Toscana e Sardegna: che tempo fa oggi martedì 10 settembre

Nord

Annuvolamenti compatti sui rilievi alpini confinali e su quelli appenninici con brevi rovesci e isolati temporali nelle ore più calde e che coinvolgeranno, dal pomeriggio, anche le altre zone del Veneto; cielo sereno sul resto del nord.

Centro

Residui rovesci e locali temporali attesi nella notte e nelle prime ore del mattino sulle coste delle regioni adriatiche e nell’immediato entroterra dell’Abruzzo, in successivo miglioramento con ampi rasserenamenti dapprima sul relativo settore marchigiano e poi dal pomeriggio sulle aree abruzzesi; sulle altre zone peninsulari prevalente soleggiamento, con al più addensamenti cumuliformi nel pomeriggio che, su Appennino toscano e basso Lazio, potranno dar luogo a brevi rovesci pomeridiani e qualche isolato temporale. Sulla Sardegna nuvolosità a tratti estesa sul settore centrorientale dell’isola con locali deboli rovesci, in esaurimento nel corso del pomeriggio.

Sud

Sulla Sicilia centromeridionale mattinata all’insegna della variabilità, ma in un contesto asciutto; nel pomeriggio seguiranno comunque estesi rasserenamenti. Sul resto dell’isola e sulle regioni peninsulari, nubi in rapido aumento con rovesci sparsi e locali deboli temporali diurni più probabili sulle aree adriatiche di Molise e Puglia e lungo quelle tirreniche di Calabria e Sicilia; nel pomeriggio atteso un graduale miglioramento sul settore peninsulare, mentre le precipitazioni insisteranno anche nelle ore serali sui versanti tirrenici di Calabria meridionale e Sicilia.

Temperature

Minime senza variazioni di rilievo su Valle d’Aosta, Liguria, Sardegna, in calo sul resto del paese, più deciso su triVeneto, Lazio, Abruzzo, regioni meridionali e Sicilia; massime in aumento sui rilievi del nord, restante territorio friulano, Toscana, Lazio centrosettentrionale, Campania, Basilicata tirrenica, nord Calabria e sulla Sicilia sudorientale; in diminuzione sulle regioni centromeridionali adriatiche, Calabria ionica e Sicilia occidentale; stazionarie sul resto del paese

Venti

Deboli di direzione variabile al nord e toscana dai quadranti settentrionali sul resto della penisola con decisi rinforzi su coste abruzzesi, Molise, Puglia ed aree appenniniche campane e lucane; moderati di maestrale sulle due isole maggiori con locali ulteriori rinforzi fino a sera sulla Sardegna.