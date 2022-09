Asl Roma 6: “I lavori all’ospedale San Giuseppe di Marino vanno avanti a ritmo serrato”

“Nel rispetto del cronoprogramma, in data 8 settembre sono state riattivate le sale A e B del Blocco operatorio” del presidio ospedaliero San Giuseppe di Marino. “Nello specifico si è proceduto a: potenziare l’illuminazione con adeguamento dei controsoffitti; sostituire pavimenti e rivestimenti per elevare gli standard igienici conrestauro ed ampliamento dei locali di sterilizzazione dedicati alle sale operatorie; adeguare l’impianto elettrico. Si è provveduto alla rimessa a norma della rete di gas medicali con implementazione della rete gas anestetici. Nella giornata di ieri, 9 settembre 2022, sono stati effettuati i primi interventi di Urologia e Breast Unit. Attivate per la chirurgia oculistica due nuove sale nel Blocco Operatorio n.2, che hanno già registrato le prime attività chirurgiche”. Lo fa sapere la Direzione aziendale della Asl Roma 6, annunciando che “per il 20 Settembre 2022 è prevista la fine lavori anche per le sale C e D, che consentiranno alla equipe chirurgica di lavorare in un ambiente confortevole ed adeguato, con il supporto di una costante innovazione tecnologica. L’attività annuale per il Blocco Operatorio si concluderà con l’installazione di pannelli murali volti all’umanizzazione dei locali in linea con gli standard internazionali per favorire la sensazione di confort, tranquillità e benessere ai pazienti”.

Proseguono spediti, inoltre, “i lavori che definiranno la nuova area cup del presidio. I lavori di riqualificazione, nel rispetto delle scadenze, confermano la centralità dell’Ospedale San Giuseppe tra gli obiettivi della Asl Roma 6 e danno risposte concrete alla cittadinanza“, conclude il comunicato.

