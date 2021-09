VIDEO | Venezia 78, Ben Affleck e Jennifer Lopez sbarcano al Lido e i fan impazziscono

VENEZIA – La coppia più attesa della 78esima Mostra del Cinema di Venezia è sbarcata al lido. Ben Affleck e Jennifer Lopez sono scesi dalla barca mano nella mano e innamoratissimi con un look mozzafiato (lei con un abito bianco che abbraccia le sue curve vertiginose, lui in smoking) facendo sognare i fotografi e i fan che li attendevano dalle prime ore di questa mattina. Affleck è alla kermesse per la premiere di ‘The Last Duel’ di Ridley Scott, presentato fuori concorso. Con i ‘Bennifer’ sono sbarcati il regista e gli altri interpreti del film, Matt Damon e Jodie Comer. Assente Adam Driver. La pellicola esce al cinema il 14 ottobre con 20th Century Studios.

