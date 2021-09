Roma, il candidato di FdI al XII Municipio con i tatuaggi del Duce

ROMA – Un altro candidato neofascista nelle liste del centrodestra, che in una foto appare con il candidato sindaco di Roma del centrodestra, Enrico Michetti. Il suo nome è Milo Mancini, candidato per Fratelli d’Italia al XII Municipio. Una foto su Facebook lo ritrae abbracciato a Michetti. In un’altra eccolo a petto nudo, con tatuata sul braccio la scritta DUX e sulla spalla il viso di Benito Mussolini. È quanto denuncia su Facebook Elio Tomassetti, candidato presidente del XII Municipio per il centrosinistra.

“Questa è la destra che avremo davanti in Municipio e che Michetti vuole portare al Comune di Roma – scrive Tomassetti – A vedere un’immagine del genere non può che crescere dentro di noi la necessità di ribadire con forza i valori fondamentali dell’antifascismo e della resistenza. Nel Municipio XII non c’è posto per gente così”.