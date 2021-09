Covid, 5.621 nuovi casi e 62 morti. Scendono ancora i ricoveri

ROMA – I nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Italia sono 5.621, su un totale di 286.028 tamponi molecolari e antigenici. I morti sono 62, tre in più rispetto a ieri. Il tasso di positività resta praticamente stabile: oggi è al 2%, mentre 24 ore fa all’1,9%. Per quanto riguarda i ricoveri, il bollettino odierno della Protezione civile segnala 10 posti letto in meno nelle terapie intensive nel saldo tra uscite e ingressi, per un totale di 548 ricoverati gravi. Nei reparti ordinari, invece, il calo è di 66 posti letto, per un totale di 4.164 ricoverati con sintomi.

