Lagarde: “Nella zona Euro l’economia va meglio del previsto”

Di Alessio Pisanò

BRUXELLES – “Guardando alla situazione macroeconomica della zona Euro, possiamo dire che è meglio di ciò che temevamo fino a qualche trimestre fa. Emerge dai numeri, dalle vaccinazioni, dai numeri dei fallimenti”. Così la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, al termine dell’Eurogruppo in Slovenia. Lagarde ha però aggiunto che “non si è ancora usciti dal tunnel, per questo bisogna continuare a mostrare resilienza, persistenza e cooperazione continua, nel pieno rispetto dell’indipendenza delle rispettive istituzioni europee”.