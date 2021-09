Sui finestrini dei mezzi pubblici in Friuli Venezia Giulia le pellicole “ammazza-Covid”

TRIESTE – In Friuli Venezia Giulia le aziende del trasporto pubblico inizieranno a installare sui finestrini dei mezzi delle speciali pellicole, omologate dal ministero della Salute, capaci con la luce del sole di ridurre del 25% la carica virale sulle superfici.

Il Friuli Venezia Giulia è la prima regione a impiegare questo strumento, e farà da pilota per il ministero fornendo dati sull’efficacia. È in corso infine la scelta del modello per il sistema di filtraggio per l’aria nei mezzi pubblici. Saranno per prima installati sui mezzi usati per il trasporto di studenti, e poi estesi a tutti gli altri, conclude Pizzimenti.