Con Tamberi e Bettella, AiCS lancia in Veneto “Street sport, lo sport per tutti”

ROMA – Inaugura domani (sabato 11 settembre, ndr) a Padova il progetto “Street Sport – Lo Sport nei quartieri… per tutti”, con prove gratuite di varie discipline sportive grazie ad AiCS Veneto Associazione Italiana Cultura e Sport e alla sinergia con il Comune di Padova, Fiamme Oro Padova, ATL-Etica e il patrocinio di Coni Veneto, Comitato Paraolimpico del Veneto e Associazione Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia. Presenti alla giornata di sport, l’atleta olimpico medaglia d’oro nel salto in alto Gianmarco Tamberi portacolori delle Fiamme Oro, e l’atleta paraolimpico pluripremiato Francesco Bettella di Civitas Vitae Padova.

All’Arcella in Piazza Azzurri d’Italia si potrà quindi provare l’atletica con percorsi per i più piccoli e cronometraggi di velocità, la footbike nuova disciplina nazionale, il basket e il calisthenics l’affascinante ginnastica acrobatica. Alla Guizza in Piazza Cuoco a disposizione del pubblico le aree sport di salto in alto, footbike, rugby, calisthenics, pattinaggio e danza fitness. L’accesso alle piazze e alle aree sport sarà consentito con il green pass o con un tampone negativo nelle 48 ore precedenti, per normativa anti-covid, inoltre la Croce Verde Padova sarà punto di riferimento sanitario.